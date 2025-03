Sociale – La kickboxer Michielietto in tour per parlare di “empowerment” femminile.

Un momento del match Michieletto vs Kitchen - One Championship - courtesy of press office FIGHT1

La campionessa del mondo ISKA di kickboxing Martine Michieletto (nativa di Aosta – nella foto in primo piano), in occasione della giornata delle donne (il prossimo 8 marzo), sarà a Milano per un tour di palestre all’insegna dell’empowerment femminile.

Il tour toccherà due palestre milanesi posizionate l’una, l”’Accademia Europea” in zona Porta Venezia, in via Melzo 9 e l’altra, la ”Kickboxing Quarto Fight”, in zona Quarto Oggiaro (in via Arsia,12).

Nella prima Martine, dalle 11, terrà uno sparring con alcuni agonisti, sia uomini che donne di alto livello, mentre nella seconda palestra alle 15.00, la campionessa si allenerà con solo donne praticanti la kickboxing.

Quindi due obiettivi diversi al fine, da un lato, di mostrare quanto una donna possa competere ad alto livello come gli uomini in uno sport duro ed un tempo considerato ”maschio” e dall’altra la volontà di condividere la sua esperienza con le ragazze più giovani.

”Credo con la mia attività agonistica di aver dimostrato il livello alto a cui una donna può arrivare in uno spazio, il ring, che un tempo era addirittura vietato alle donne fino al 2001, l’anno in cui la boxe femminile fu finalmente permessa” – ha dichiarato Michieletto.

”La battaglia per eliminare le distinzioni fra sport al femminile ed al maschile è stata dura ed è stata vinta da soli 24 anni – dice Carlo Di Blasi (nella foto sotto), presidente di Fight1, la principale organizzazione italiana di fighting in cui milita Martine. – È stato grazie alle tante donne che si sono succedute sul ring prima, e poi all’angolo come coach e come giudici, che si è realizzata l’impresa di avere una vera parità di considerazione e di trattamento anche economico tra uomini e donne del ring.”