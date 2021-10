Mokador ancora Official Partner bianconero

Anche nella stagione 2021/22 l’azienda faentina fornirà il caffè all’interno dell’Orogel Stadium Manuzzi, proseguendo una partnership che dura da quasi dieci anni.

Mokador sarà il caffè ufficiale del Cesena (Serie C/girone “B”). Rinnovando una sinergia che dura da quasi dieci anni, l’azienda faentina si è infatti confermata Official Partner del Cavalluccio e, oltre ad essere il caffè consumato dai calciatori bianconeri, continuerà ad essere presente in esclusiva con il suo prodotto all’interno dei punti di ristoro e nelle aree hospitality dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi in occasione di tutte le gare ufficiali.

Fondata nel 1967, oggi Mokador è una realtà conosciuta sia sul territorio nazionale che all’estero, producendo circa 50 milioni tra cialde e capsule e tostando circa 1.200.000 kg di caffè, per un totale di 150 milioni di tazzine consumate ogni anno.

Matteo Castellari, presidente di Mokador, ha commentato così il rinnovo della partnership: “Legare nuovamente il nostro nome a quello di un club come il Cesena FC è per noi motivo di orgoglio, non solo per il territorio che ci accomuna ma anche per la passione e la professionalità che muove questo team: due valori che Mokador sposa pienamente”.