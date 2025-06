SL Benfica lancia il primo store immersivo con concierge IA, alimentato da Infinite Reality.

In vista del FIFA Club World Cup, il Benfica presenta un’esperienza immersiva per i fan con spogliatoio virtuale, negozio 3D di merchandising e un assistente interattivo realistico IA multilingue.



Infinite Reality (iR), leader globale nelle esperienze digitali immersive, ha annunciato oggi una partnership storica con lo SL Benfica, uno dei club calcistici più celebri d’Europa, per il lancio del Benfica Immersive Store. Questa esperienza web immersiva consente ai fan di interagire con i contenuti del club e acquistare il merchandising più recente, tutto accompagnato da un concierge IA multilingue realistico che assiste i clienti in tempo reale, aiutandoli a trovare i prodotti all’interno di uno spogliatoio 3D brandizzato Benfica. Disponibile ora sul sito ufficiale del club all’indirizzo www.slbenfica.pt e sviluppata utilizzando il software proprietario di Infinite Reality, il lancio del Benfica Immersive Store rappresenta la prima volta in cui un club calcistico professionistico utilizza un’esperienza virtuale per alimentare il proprio store ufficiale. Questa esperienza innovativa alza il livello del coinvolgimento digitale dei fan, arrivando in un momento in cui il 76% dei clienti della Gen Z afferma che consiglierebbe marchi in grado di offrire esperienze online straordinarie.

“Oggi i tifosi sportivi desiderano connessioni più profonde con i loro club preferiti oltre i media tradizionali,” ha dichiarato Sam Huber, CEO per il MENA e Presidente Globale Enterprise di Infinite Reality. “Benfica sta ridefinendo l’esperienza digitale dei fan—combinando ambienti 3D immersivi, e-commerce integrato e personalizzazione alimentata da AI per offrire un coinvolgimento su scala globale. Questo modello permette a qualsiasi squadra, atleta o evento sportivo di raggiungere i fan ovunque si trovino e di elevare il tifo oltre il campo da gioco attraverso esperienze interattive e gamification.” I tifosi possono esplorare l’esperienza direttamente sul sito attuale del Benfica, senza necessità di download o visori speciali. Le funzionalità principali includono:

● Concierge IA per lo shopping: un agente intelligente che aiuta i fan a navigare il sito con comandi vocali, disponibile in più lingue

● Negozio interattivo 3D di merchandising: uno spogliatoio virtuale che presenta il merchandising ufficiale – integrato direttamente nello store esistente del Benfica

● Contenuti dal FIFA Club World Cup: contenuti dietro le quinte del percorso storico del Benfica nel torneo – Navigazione intuitiva: design semplice e fluido, adatto a utenti di ogni livello tecnologico.



“Allo Sport Lisboa e Benfica, siamo costantemente alla ricerca di modi innovativi per connetterci con la nostra fanbase globale,” ha dichiarato José Gandarez, Vicepresidente dello SL Benfica. “Questa piattaforma immersiva sviluppata con Infinite Reality Enterprise rappresenta il futuro del coinvolgimento digitale dei tifosi. Mentre ci prepariamo per il nostro debutto nel FIFA Club World Cup, siamo orgogliosi di offrire ai nostri sostenitori un modo nuovo ed entusiasmante per vivere il club, accedere ai contenuti e sentirsi più vicini alla squadra, ovunque si trovino.”

Il Benfica Immersive Store è stato sviluppato sfruttando l’intera suite di software e servizi immersivi di Infinite Reality per generare ricavi e rafforzare l’identità del marchio, includendo strategia, progettazione 3D, formazione degli agenti IA, ingegneria, hosting, analisi e altro ancora. Finora, Infinite Reality ha facilitato oltre 150 milioni di interazioni all’interno di esperienze virtuali shoppable per grandi marchi globali come Crate & Barrel, J. Crew, Laura Mercier, Swarovski e altri. Il Benfica Immersive Store utilizza inoltre la nuova suite generativa web e AI agentic di Infinite Reality, che consente videochat in tempo reale con agenti IA realistici che accolgono e assistono i clienti.

I fan di tutto il mondo possono accedere all’esperienza immersiva a partire da oggi tramite il sito ufficiale del Benfica, sia da desktop che da mobile: qui.

Link a contenuti multimediali: https://we.tl/t-vlRft1xZw6



Informazioni su Infinite Reality

Infinite Reality (iR)™ è un’azienda innovativa che alimenta la prossima generazione di media digitali ed e-commerce attraverso lo spatial computing, l’intelligenza artificiale (IA) e altre tecnologie immersive. La suite di software all’avanguardia, servizi di produzione, marketing e altre competenze di iR consente a marchi e creator di sviluppare esperienze digitali innovative che migliorano l’engagement del pubblico, la proprietà dei dati, la monetizzazione e i KPI di salute del brand.