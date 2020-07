SkySport: numeri record per la ripartenza della Formula Uno

Partenza positiva per la stagione di Formula 1 su Sky: la gara del Gran Premio d’Austria, in diretta dalle 15.10 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, è stata vista in media da 1 milione 317 mila spettatori, con l’11,25% di share e 2 milioni 81 mila spettatori unici. Buon seguito anche per gli studi: il pre gara ha raccolto davanti alla tv 363 mila spettatori medi (597 mila nell’ultima mezzora) , mentre il post ne ha ottenuti 645 mila, con 215 mila spettatori medi per la finestra dedicata all’interazione con il pubblico #skymotori e 152 mila spettatori medi per Race Anatomy. Nel complesso, la settimana del GP d’Austria ha segnato un +16% rispetto alla stessa di un anno fa, con migliori performance di prove libere, qualifiche e studi.

Su “TV8″ il Gran Premio d’Austria è stato visto in differita da 1 milione 336 mila spettatori medi, con il 10,93% di share e 2 milioni 825 mila spettatori unici.

Grande debutto anche sul web: il weekend sul circuito di Spielberg è tra i più seguiti di sempre sul sito skysport.it, con circa 1 milione di utenti unici (+34% rispetto allo stesso GP di un anno fa), 2 milioni e mezzo di pagine viste e 750 mila video views (+50% sul 2019). Il live blog della gara è stato il contenuto più visto della giornata di ieri con oltre 310 mila utenti.

Molto buoni anche i dati dei canali social ufficiali di Sky: sono state circa 2 milioni e mezzo le interazioni nel corso del weekend di gara, il 77% di queste generate da Instagram. Ieri la gara si è posizionata come primo contenuto della giornata con 1 milione 337 mila interazioni, il 72% di queste prodotte sempre da Instagram.

*Fonte dati web: Adobe analytics

*Fonte dati social: Social Audience TV (Nielsen)