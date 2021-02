Sky e NOW Tv seguono la 36ima edizione dell’America’s Cup, in attesa delle nuove sfide Prada vs Ineos

Vela ai massimi livelli su Sky con l’America’s Cup, la più famosa e antica regata di vela al mondo. La 36ima edizione interamente in diretta su Sky e in streaming NOW TV, anche con un canale dedicato, Sky Sport America’s Cup, disponibile sul 205 del telecomando Sky. Sky Sport America’s Cup sarà attivo fino al 24 marzo.

Dopo la positività al Covid accertata nei giorni scorsi in alcune persone, dovrebbe chiudersi oggi il mini lockdown che ha coinvolto Aukland e che ha portato gli organizzatori a modificare il calendario delle Finals della Prada Cup tra l’italiana Luna Rossa Prada Pirelli e la britannica Ineos Team UK.

Luna Rossa e Ineos dovrebbero tornare a regatare nella notte tra giovedì e venerdì, ma il condizionale è d’obbligo e le sorprese dietro l’angolo, visto che tra le varie ipotesi c’è anche quella di un prolungamento del lockdown, con conseguente ulteriore rinvio, che si aggiungerebbe alle polemiche, che non sono di certo mancate nelle ultime ore.

Fin qui sono state disputate quattro delle tredici regate previste dalla serie e Luna Rossa Prada Pirelli le ha vinte tutte. La prima delle due imbarcazioni che arriverà a sette vittorie, oltre a conquistare la Prada Cup, diverrà ufficialmente anche il “Challenger”, ovvero lo sfidante di Team New Zealand alla Coppa America che si svolgerà dal 6 al 21 marzo 2021.

Telecronaca affidata a Guido Meda e Giovanni Bruno, affiancati nel commento dalla velista Flavia Tartaglini, specialista della tavola a vela RS-X, con un bronzo europeo in carriera e che vanta partecipazioni a una Olimpiade e ai Giochi del Mediterraneo, e da Roberto Ferrarese, due olimpiadi alle spalle e tre partecipazioni alla Coppa America, due da velista e una da coach.