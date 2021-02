Beko e Barcellona rinnovano la partnership per le divise da allenamento

(di Federico Navarro) – Il club catalano ha prolungato l’accordo con l‘azienda produttrice di elettrodomestici turca per la stagione 2021-2022. Anche se manca ancora l’ufficialità da parte del club, Sportbusiness conferma da fonti interne all’azienda che il contratto (che sarebbe scaduto al termine di questa stagione) è stato rinnovato per un altro anno. Ilha prolungato l’accordo con l‘azienda produttrice di elettrodomestici turca per la. Anche se manca ancora l’ufficialità da parte del club,conferma da fonti interne all’azienda che il contratto (che sarebbe scaduto al termine di questa stagione) è stato rinnovato per un altro anno.

Tuttavia il logo Beko non sarà più presente sulle maniche delle divise da gara, ma continuerà ad essere presente sulle divise da allenamento, sui cartelloni pubblicitari al campo sportivo e al Camp Nou, così come sulla lavagna delle interviste dei giocatori blaugrana.

Secondo quanto riportato dal sito di 2playbook, Beko aveva in programma un prolungamento quinquennale del contratto, reso impossibile dall'avvento della pandemia di Covid-19. Le cifre del nuovo accordo sarebbero quasi dimezzate rispetto a quello precedente (passando da 19 milioni di euro a 10) dovute anche alla rinuncia del logo sulla manica della maglia da gioco, che rappresentava la parte più remunerativa del contratto attuale.

La partnership tra Beko e Barcellona è stata di grande successo per la società turca, che è passata da “Global Premium Partner” con la prima collaborazione del 2014 (che prevedeva unicamente la presenza del logo sulla manica e sul retro della maglia da allenamento) a “Main Global Partner and Exclusive Training Partner” dal 2018 ad oggi, con tutti i benefici elencati in precedenza.

Beko è attualmente il terzo main sponsor del club catalano, dietro allo sponsor tecnico Nike e alla compagnia giapponese Rakuten (main sponsor delle maglie del Barcellona) con cui è stato rinnovato la partnership nel 2020 per altre due stagioni.