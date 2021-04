SIMONE BILES LASCIA NIKE PER COLLABORARE CON IL MARCHIO ATHLETA DI GAP

Biles, che ha anche 19 medaglie d’oro ai campionati mondiali a suo nome, lavorerà con il team di design di Athleta per sviluppare prodotti esclusivi, compresi i piani per collaborazioni multiple di capsule per Athleta Girl.

“L’opportunità di incoraggiare le ragazze a raggiungere il loro pieno potenziale ed essere una forza per il cambiamento è incredibilmente potente”, ha detto Biles, che nel 2020 si è classificata al 14 ° posto nell’elenco di SportsPro dei 50 atleti più commerciabili al mondo . “Ammiro Athleta per il loro impegno nel riconoscere e sostenere la forza individuale e collettiva delle donne e, insieme, credo che possiamo aiutare le ragazze ad affrontare con sicurezza e passione il mondo nei loro sforzi atletici e oltre“.

Biles non è la prima atleta donna a passare da Nike ad Athleta. Nel 2019 , la velocista di atletica leggera statunitense Allyson Felix è entrata a far parte del marchio di proprietà di Gap in un momento in cui Nike era sotto accusa per non sostenere finanziariamente le atlete in gravidanza.

Felix era tra le numerose concorrenti femminili legate a Nike che hanno rivelato che il marchio aveva cercato di imporre riduzioni del pagamento della sponsorizzazione a causa della gravidanza o della maternità precoce. Da allora Nike ha cambiato la sua politica sulla gravidanza per proteggere la paga delle atlete.

Grazie alla collaborazione con Biles, Athleta si unisce a un portfolio di sponsorizzazioni che include anche Beats by Dre, Visa e Caboodles.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Simone nella famiglia Athleta e di lavorare insieme per promuovere la nostra missione di emancipare donne e ragazze”, ha aggiunto Mary Beth Laughton, presidente e amministratore delegato di Athleta. “Simone crede nella difesa della prossima generazione di atlete tanto quanto noi, e siamo fiduciosi che questa partnership continuerà a costruire una comunità con i nostri clienti e ad arricchire il nostro marchio”.