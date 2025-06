Sicily by Car nuovo main partner di maglia del Palermo FC.

Il Palermo FC ha annunciato di recente la partnership con Sicily by Car (nella foto in primo piano il logo combined), che sarà il nuovo Main Partner del club per la stagione 2025-2026 (in Serie B).

L’azienda palermitana, leader tra i principali operatori nel settore dell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, sarà l’unico brand presente sul fronte della maglia ufficiale del Palermo in tutti gli impegni sportivi della Prima Squadra maschile a partire da luglio 2025. Il logo di Sicily by Car comparirà, inoltre, sul fronte delle maglie della Prima Squadra femminile e di tutte le formazioni del Settore Giovanile maschile e femminile.

“La partnership tra Sicily by Car e il Palermo FC nasce da un comune denominatore che è l’amore verso la città. Supportare la squadra che la rappresenta, che incarna l’energia e lo spirito palermitano è un atto dovuto nei confronti di tutti coloro che ne rivendicano con fierezza il senso di appartenenza – dichiara Tommaso Dragotto, Presidente di Sicily by Car – . Sono convinto che la squadra, così come Sicily by Car, sia destinata a nuovi e ambiziosi traguardi che porteranno sempre più in alto il nome della città”.

“Siamo entusiasti di accogliere Sicily by Car al fianco del Palermo FC – afferma Giovanni Gardini, Amministratore Delegato del Palermo FC – . Condividiamo con l’azienda una vocazione internazionale e un cuore profondamente radicato nel territorio. Ciò contribuisce a sviluppare nel brand la capacità di incarnare a pieno l’identità siciliana e contemporaneamente la voglia di andare oltre ogni confine. Portare il logo di Sicily by Car sulle nostre maglie significa raccontare ai nostri tifosi e a chiunque ci guardi da ogni parte del mondo, partita dopo partita, una storia di crescita condivisa che parte da Palermo ma che guarda lontano con ambizione e orgoglio”.

Sicily by Car, società italiana quotata in Borsa nel 2023 su Euronext Growth Milan, nasce nel 1963 da un’idea dell’attuale presidente Tommaso Dragotto. L’azienda ha una distribuzione capillare sull’intero territorio italiano con 57 sedi operative presenti in tutti gli aeroporti, oltre che nelle principali località a vocazione turistica e downtown nelle più grandi città d’Italia. L’azienda, che ha ancora oggi il suo headquarter a Palermo, conta oggi una flotta di circa 20.000 vetture ed oltre 600 collaboratori in Italia ed all’estero. Dal 2023 la compagnia di autonoleggio ha incrementato la sua espansione internazionale con l’intento di presidiare le maggiori capitali europee. La Società è già presente in Albania, a Malta, in Croazia, in Spagna, in Portogallo e, grazie a partnership commerciali, in Francia, Austria, Polonia e Montenegro. L’espansione internazionale rappresenta il principale driver di crescita: la Società punta a presidiare la Penisola Iberica, il Nord Europa e i Balcani: queste le prime tappe per proseguire nell’arco di un quinquennio su vasta scala in tutta Europa.