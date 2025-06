Kosovo, avanti con i preparativi per i Giochi del Mediterraneo 2030: “Infrastrutture pronte entro il 2029”. Ma si attende una legge ad hoc.

Mentre Taranto si prepara, dal 21 agosto al 3 settembre 2026, ad ospitare l’edizione n.20 dei Giochi del Mediterraneo, già si pensa al futuro e alle prossime rassegne. Nel settembre 2023 l’Assemblea Generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) ha assegnato l’organizzazione della prossima edizione dei Mediterranean Beach Games (2027) e dei Giochi del Mediterraneo 2030, che sono andate rispettivamente a Portimao e Lagoa (Portogallo) e Pristina (Kosovo).

Riflettori accesi, dopo il commissariamento dei Giochi di Taranto 2026 (attraverso la figura di Massimo Ferrarese), anche sulla manifestazione organizzata in Kosovo.

“Il Kosovo non è in ritardo nella preparazione dei Giochi del Mediterraneo del 2030“. Lo ha ribadito con fermezza il ministro ad interim per la Cultura, la Gioventù e lo Sport, Hajrulla Çeku, intervenuto nelle ultime ore a un panel organizzato dall’Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo di Pristina (PIRDEV). Secondo Çeku, i lavori per le infrastrutture sportive stanno seguendo il cronoprogramma previsto e il completamento è atteso entro e non oltre il 2029.

“La dinamica ci soddisfa”, ha dichiarato il ministro, assicurando che l’intero processo è frutto di una collaborazione tra Governo, Comuni e Comitato Olimpico. Çeku ha definito l’evento un “motivo di orgoglio nazionale”, sottolineando che, nonostante le differenze politiche, vi è un consenso trasversale sull’importanza dei Giochi.

Tuttavia, resta in sospeso la questione legata alla legge sui Giochi del Mediterraneo, attualmente all’esame della Corte Costituzionale. Una decisione rapida – ha spiegato Çeku – faciliterebbe le attività del Comitato Organizzatore e l’avvio operativo del progetto.

Sulla stessa linea il membro del Consiglio Direttivo del Comitato Olimpico del Kosovo, Florian Miftari, che ha sollecitato la Corte a pronunciarsi al più presto: “Senza quella legge, nulla può muoversi”, ha affermato, esprimendo ottimismo e ribadendo l’ambizione del Paese a ottenere successi sportivi sia individuali che di squadra.

Un focus particolare è stato dedicato alla costruzione dello stadio nazionale, una delle opere chiave previste. Çeku ha spiegato che l’impianto, pur essendo strategico per il futuro sportivo del Kosovo, non è vincolante per l’edizione 2030 dei Giochi. La decisione definitiva spetterà al Comitato Organizzatore, in accordo con il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo.

“Lo stadio sarà una struttura imponente, serviranno fondi adeguati e una pianificazione attenta. Ma ciò che costruiamo ora serve al Paese, indipendentemente dai Giochi”, ha concluso il ministro.

I Giochi del Mediterraneo 2030 si terranno a Pristina, in Kosovo. La città è stata scelta come sede durante l’Assemblea Generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (nel settembre 2023), dove ha ottenuto 55 preferenze su 66. E’ la prima volta che il Kosovo è chiamata ad ospitare questa importante manifestazione sportiva internazionale.

I Giochi del Mediterraneo sono una manifestazione sportiva multidisciplinare che coinvolge le nazioni del bacino del Mediterraneo e alcune nazioni interne. L’edizione del 2030, che sarà la “XXI“, vedrà la partecipazione di 26 Paesi di tre continenti e circa 5mila atleti, secondo le previsioni. I Giochi in esame si terranno dal 24 luglio al 4 agosto 2030. L’evento è considerato un momento storico e un’opportunità per promuovere lo sport e la cooperazione internazionale nel Paese.

Oltre a Pristina, anche Durazzo, in Albania, sarà coinvolta nell’organizzazione dei Giochi, in particolare per le gare di vela.