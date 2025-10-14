Il Gruppo Montevecchi nuovo Official Partner del Cesena FC.

Il concessionario ufficiale Peugeot, giunto alla terza generazione, è presente da oltre settant’anni sul mercato automobilistico romagnolo

A due anni dal suo arrivo a Cesena, il Gruppo Montevecchi, concessionario ufficiale Peugeot, si lega al Cesena FC e ne diventa uno dei nuovi Official Partner nella stagione 2025/26. La visita alla sede di via Ascari 121 da parte del responsabile del settore giovanile Massimo Agostini, chiusa con l’omaggio di una maglia celebrativa degli 85 anni del Cavalluccio nelle mani del titolare Andrea Montevecchi, ha sugellato la neonata partnership che vedrà il Gruppo Montevecchi mettere i suoi modelli Peugeot 3008 e 308 a disposizione del management bianconero.

Già concessionario del noto marchio francese per le città di Faenza, Imola e Forlì, il Gruppo Montevecchi è presente sul mercato da quasi ottant’anni e, giunto ormai alla terza generazione, rappresenta una delle più storiche e solide realtà imprenditoriali nel mercato automobilistico romagnolo

“Lo dico con il cuore in mano: grazie al Cesena FC per averci voluto come Official Partner e per avere scelto di guidare Peugeot. Per me e per tutto il Gruppo che rappresento è un motivo di orgoglio enorme” – così Andrea Montevecchi ha commentato la partnership appena avviata con il club bianconero. “Per la prima volta ci affacciamo al mondo del calcio come sponsor e farlo qui, nella terra dove sono nato e cresciuto, al fianco della più importante squadra Romagnola e di un tifo tra i più spettacolari della Serie B, è un privilegio vero che mette i brividi solo a pensarci. I valori che lo sport insegna ogni giorno, rispetto, impegno, lealtà, spirito di sacrificio, sono gli stessi che da sempre guidano la nostra azienda. Sono convinto che la forza di qualsiasi gruppo e progetto, sportivo o lavorativo, nasca dal sapere fare squadra: quando le persone remano nella stessa direzione, tutto diventa possibile. Per questo abbracciamo in toto la causa bianconera”.