Il pastificio Rummo sarà il nuovo “top sponsor” del Benevento calcio (Serie A)

Il logo Rummo sarà presente sul retro delle maglie della squadra campana per tutto il campionato, nei passaggi pubblicitari e negli spazi di visibilità all’interno dello stadio “Ciro Vigorito“.

Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato del Pastificio Rummo (l’azienda è nata proprio a Benevento nel lontano 1846), ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di vedere i calciatori del Benevento vestire la nuova maglia con il nostro logo, testimonianza della nostra vicinanza non solo al club calcistico, ma anche e soprattutto alle eccellenze del nostro territorio. La presenza della squadra sannita in Serie A, dopo aver vinto il campionato cadetto, è motivo di soddisfazione di tutti i cittadini, noi compresi: sostenere concretamente questa bellissima realtà è stato per noi naturale».

Oreste Vigorito, presidente del Benevento calcio, ha dichiarato: «L’orgoglio è anche della mia società sportiva che avrà l’onore di mostrare sulla storica maglietta del Benevento Calcio il logo del Pastificio Rummo, che rappresenta una delle più importanti aziende del nostro territorio nel mondo».