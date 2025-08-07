Al via l’accordo strategico LBA-Deltatre per il lancio della piattaforma OTT LBATV.

Lega Basket Serie A e Deltatre annunciano una partnership strategica a lungo termine che include produzione, diritti, sponsorizzazione, distribuzione e un nuovo servizio streaming DTC

Deltatre, leader globale nella fornitura di soluzioni per streaming, digitale, dati e grafiche per i settori dello sport e dei media, ha annunciato un’ampia partnership quinquennale con Lega Basket Serie A (LBA) per sviluppare e gestire tutti gli aspetti della produzione, distribuzione e offerta OTT direct-to-consumer (DTC).

A partire dalla stagione 2025–26, Deltatre distribuirà i contenuti LBA a partner strategici e lancerà il nuovo servizio streaming DTC, LBATV. Questo approccio ibrido massimizzerà la portata e il valore dei contenuti di LBA sia sul mercato nazionale che internazionale, sfruttando il portfolio di competenze di Deltatre.

LBATV ospiterà tutte le partite di Serie A e gli eventi principali del calendario LBA, inclusi la Supercoppa e la Final Eight di Coppa Italia. I tifosi avranno accesso a contenuti live e on-demand attraverso diversi pacchetti di abbonamento disponibili su web, mobile, tablet e smart TV.

Il Presidente di LBA Umberto Gandini ha dichiarato: “Abbiamo deciso di adottare una nuova strategia di distribuzione diretta per essere nelle case di tutti gli appassionati per offrire lo spettacolo della Serie A. Si tratta di una operazione non di breve periodo ma a lungo termine, un investimento effettuato con una delle aziende tecnologiche più quotate al mondo per aiutare i nostri club ad essere sempre più attraenti e sostenibili”.

Il successore designato Maurizio Gherardini ha aggiunto: “Abbiamo ritenuto che il modello seguito in questi anni fosse ormai superato e che fosse necessario percorrere una strada diversa anticipando i tempi. Siamo convinti che questo sia il futuro dello sport con le Leghe e i suoi club protagonisti, capaci di distribuire direttamente sul mercato il proprio prodotto”.

Andrea Marini, CEO di Deltatre, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere al fianco di LBA con l’obiettivo di ridefinire il futuro del basket italiano. Questa partnership va oltre la tecnologia: gestiremo direttamente produzione, distribuzione, sponsorizzazione, OTT, growth marketing e tutti gli elementi necessari per mettere il basket LBA a disposizione dei propri tifosi. Il successo di questa operazione dipenderà dalla creazione di una narrativa coinvolgente per la Lega, dalla personalizzazione dell’offerta per gli utenti e dal rafforzamento dell’engagement. Deltatre è orgogliosa di trovarsi nella posizione unica per portare avanti questo significativo cambiamento strategico. Vorrei sinceramente ringraziare LBA e i suoi club per la fiducia riposta nella nostra azienda”.

La collaborazione riflette un trend più ampio che vede l’affermarsi di strategie distributive che combinano la vendita di diritti TV con strategie direct-to-consumer – tendenza confermata dalla notizia recentemente condivisa da Deltatre riguardo al lancio di LNP PASS, la piattaforma OTT completamente rinnovata di Lega Nazionale Pallacanestro (LNP).

About Deltatre

Deltatre è la tech company al servizio degli eventi sportivi e mediatici che contano. Da quasi quarant’anni, collabora con i principali broadcaster, operatori di telecomunicazioni, media company, club, leghe e federazioni a livello globale. Con l’obiettivo di modellare le esperienze digitali del futuro, grazie a prodotti innovativi, tecnologie affidabili e un team di talenti eccezionali, Deltatre ridefinisce il valore di sport, film, TV e notizie, sia live che on-demand.

Specializzata in piattaforme streaming, siti web, app, dati sportivi, grafiche e soluzioni di supporto agli arbitri, tra i clienti di Deltatre figurano UEFA, DFL, MLS, Juventus, Atalanta, MLB, NFL, NHL, ATP, LBA, LNP, World Athletics, BBC, Rogers, Bell Media, Danish Broadcasting Corporation, Mediacorp e beIN. www.deltatre.com