Sheffield United: Erreà punta sulla tradizione per la nuova maglia delle “Lame”

Anche per la stagione 2024/2025 ogni dettaglio è stato pensato per raccontare una storia, per celebrare le radici del club biancorosso e guardare al futuro. La maglia dello Sheffield United, infatti, non è solo un indumento sportivo, ma un simbolo che incarna l’essenza di una squadra e la passione sia durante le partite casalinghe sia quelle in trasferta.

La divisa home dello Sheffield United (quest’anno militerà nella Football Championship) creata da Erreà Sport è stata ulteriormente migliorata rispetto a quella dell’anno scorso, con dettagli ancora più ricercati. Un gioco grafico avvincente è creato dalle strisce bianche con sottili linee nere su uno sfondo rosso.

Il logo bianco di Erreà è posizionato sul lato destro, mentre lo storico stemma della squadra è ricamato simbolicamente sul cuore. Il colore nero è inserito nel collo a giro e il bordo della manica, quest’ultimo accompagnato da dettagli in giallo, colore che spicca anche nella parte inferiore mentre il para-sudore personalizzato con la scritta “1889 SUFC”, la lunetta interna dal claim “Out Run, Out Fight, Out Play”, che rappresenta la filosofia di gioco, e la data di fondazione del club ricamato nel retro del collo personalizzano ulteriormente la nuova divisa. (fonte: Erreà Sport)