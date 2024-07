Macron presenta i 3 kit gara del Vitoria S.C. storico club della Primeira Liga portoghese

Il Vitòria Sport Clube, storico club della città di Guimarães protagonista nella Primeira Liga portoghese, insieme a Macron ha svelato i nuovi kit gara che i ‘Conquistadores’ indosseranno nel corso della prossima stagione sportiva. Anche per il 2024/25 il club lusitano opta per le tradizionali colorazioni bianca per la Home, nera per l’Away e arancione per la Third.

La nuova ‘Home’ del Vitória SC è bianca con collo a polo con eleganti dettagli dorati, replicati anche sui bordi manica. Il corpo centrale della maglia è caratterizzato da una grafica embossata che riproduce, in modo ripetuto e in uno stile composto da particolari blocchi geometrici, le lettere che compongono il nome del club, VITORIA SPORT CLUBE. Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club sormontato dalla scritta A VITÓRIA, A CONQUISTA!, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus. Sul petto in stampa siliconata nera il Macron Hero, con a sinistra lo stemma del Vitoria SC, in versione siliconata su base in Micromesh in modo da creare un contrasto al tatto tra gli elementi in bianco e in nero all’interno del badge. Nel retrocollo esterno, sempre in nero, l’acronimo VSC. I pantaloncini, in stile basket, sono bianchi con righe dorate sul bordo coscia, righe presenti anche poco sotto il bordo superiore nei calzettoni tutti bianchi.

La maglia ‘Away’ è ‘total black’, con scollo a V con dettagli in bianco e oro che vengono ripresi anche sui bordi delle maniche. Il corpo anteriore presenta, sempre in stampa embossata, la stessa grafica della versione Home. Backneck e scritta nel retrocollo sono identici alla prima maglia. I pantaloncini sono neri con coulisse bianche, i calzettoni anch’essi neri hanno, centralmente, una banda orizzontale bianca con all’interno una riga in oro.

Per la versione ‘Third’ è stata confermata la maglia utilizzata nella stagione 2023/24, arancione acceso con collo a V e bordi manica in nero e caratterizzata dalla presenza di una grafica chevron embossata all over.