SharpLink Gaming: crollo del 6,5% dopo maxi acquisto di Ethereum da 400 milioni

SharpLink Gaming investe 400 milioni di dollari in Ether, rafforzando la sua strategia di tesoreria in criptovalute. L’operazione, annunciata il 12 agosto 2025, consolida la sua posizione nell’ecosistema Ethereum.

SharpLink Gaming ha attirato una notevole attenzione sul mercato grazie a un accordo di acquisto di azioni da 400 milioni di dollari finalizzato all’acquisizione di ulteriore Ether (ETH).

Annunciata il 12 agosto 2025, l’operazione si inserisce nella strategia aziendale volta a incrementare le proprie partecipazioni in Ether, che ora superano i 3 miliardi di dollari di valore.

Secondo l’ultimo rapporto, SharpLink detiene circa 598.800 ETH, per un valore di 2,57 miliardi di dollari.

Questo passaggio segna la trasformazione dell’azienda da società di marketing per le scommesse sportive a un attore chiave nell’ecosistema Ethereum.

L’annuncio ha generato un’immediata volatilità del titolo SharpLink. Le azioni hanno chiuso in ribasso di oltre il 6,5% a 22,34 dollari il giorno dell’annuncio, ma hanno recuperato parzialmente nelle contrattazioni after-hours, guadagnando circa il 3,5% a 23,10 dollari.

Questo calo ha parzialmente invertito i recenti guadagni dell’azienda, che aveva registrato un aumento del 17,5% negli ultimi cinque giorni di negoziazione e del 189% da inizio anno. L’operazione da 400 milioni di dollari è parte di una serie di importanti raccolte di capitale.

Il co-CEO di SharpLink, Joseph Chalom, ha evidenziato la fiducia del mercato nella strategia di tesoreria in Ethereum.

Ether, scambiato a 4.278 dollari il 12 agosto 2025, è cresciuto del 44,5% in un mese, pur restando il 12% sotto il massimo di 4.878 dollari.

SharpLink, con 598.800 ETH, è tra i maggiori detentori di Ethereum, seconda solo a BitMine Immersion Technologies (1,15 milioni di ETH, circa 5 miliardi di dollari).

La strategia aggressiva di raccolta fondi suscita sostegno istituzionale, ma anche dubbi su sostenibilità e volatilità a breve termine.

SharpLink riflette il trend di investimenti aziendali in criptovalute, con il successo legato alla capacità di bilanciare mercato e fiducia nella visione a lungo termine.

Token6900

Nel contesto del crescente interesse per Ethereum, SharpLink Gaming non è l’unica realtà a beneficiare dell’espansione dell’ecosistema cripto.

Tra i nuovi asset emergenti si colloca TOKEN6900 (T6900), una meme coin ERC-20 concepita per sfruttare le dinamiche virali che caratterizzano questo segmento di mercato.

Il progetto prende ispirazione da SPX6900 (SPX), token che ha guadagnato notorietà grazie a un approccio ironico e alla forza della propria community.

In maniera simile, il token T6900 punta a unire contenuti a forte impatto memetico con una base di sostenitori in costante crescita, facendo leva su un’estetica e una comunicazione pensate per attrarre investitori amanti delle operazioni speculative.

Pur non offrendo un’utilità tecnica avanzata, il token si inserisce in una tendenza consolidata nel mercato cripto, dove il valore di alcune meme coin è stato guidato soprattutto da fattori sociali, viralità e sentiment positivo del mercato.

La prevendita del token T6900 ha già superato i 2 milioni di dollari, con un prezzo fissato a 0,006925 dollari per token.

Acquistando il T6900 sarà possibile fare subito staking, per ottenere ricompense passive in base a un APY dinamico.

Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.