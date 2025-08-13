Diritti tv – Al via la nuova stagione di Sky nel “segno” del calcio.

Sky parte oggi una nuova stagione di grande calcio, con le tre Coppe UEFA presentate nell’originale campagna Sky con Paolo Sorrentino on air da domani e più di 2.000 partite per oltre 4.000 ore di diretta, 580 di queste dedicate a studi e approfondimenti. Su Sky e in streaming su NOW una vera full immersion negli eventi più attesi dell’anno, tra big match, grandi esclusive e produzioni originali, con il tocco inconfondibile della firma editoriale di Sky Sport.

Su Sky come al cinema: dai principali campionati italiani a quelli internazionali, dal calcio femminile alle European Qualifiers aiMondiali FIFA 2026, fino ad arrivare allo spettacolo delle Coppe europee. Anche se il film della UEFA Champions League non si può scrivere: semplicemente, accade. È quello che spiega Paolo Sorrentino a Fabio Caressa nella nuova campagna Sky che domani lancerà il ritorno delle tre Coppe d’Europa. Sotto i riflettori di un suggestivo San Siro deserto e in notturna, il celebre regista e la voce del calcio di Sky interpretano e danno vita a una scena originale che alimenta il sogno e l’attesa, sotto il segno dell’imprevedibilità.

E proprio domani, mercoledì 13 agosto, ad aprire le porte della nuova stagione 2025/2026 sarà la UEFA Super Cup tra PSG e Tottenham di scena allo Stadio Friuli di Udine, dalle 21 in esclusiva su Sky e NOW. È il primo grande evento su 11 mesi di grande calcio non stop raccontato dalla squadra di Sky Sport: in arrivo il campionato la Serie A Enilive al via sabato 23 agosto – tre partite su dieci a giornata negli slot serali, i big match con almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big, con gli studi pre e postpartita di tutte e dieci le gare di ciascun turno – la Serie C Sky Wifi (dal 22/08) e i grandi campionati internazionali: a partire dalla novità delritorno della Ligue 1 francese dal 15/08, stessa data d’inizio del campionato di Premier League inglese (in esclusiva su Sky fino al 2028). Dal 22/08 il via alla Bundesliga tedesca, appena confermata su Sky in esclusiva fino al 2029 (con la Coppa di Germania in partenza il 15/08 e la Supercoppa in programma il 16/08).

Tutto questo aspettando le grandi notti europee, a partire dalla UEFA Champions League, che dal prossimo 16 settembre prenderà il via con quattro italiane in campo dopo i play off dei preliminari in programma su Sky il 19/20 e 26/27 agosto. Ben 185 delle 203 partite della massima competizione europea saranno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW per ogni stagione fino alla 2026/2027, e grazie a Diretta Gol saranno trasmesse in esclusiva anche tutte le partite della UEFA Europa League (dal 24/09) e della UEFA Conference League (dal 2/10). Da non perdere anche le European Qualifiers ai Mondiali FIFA 2026(4/6 e 7/9 settembre, 9/11 e 11/14 ottobre, 13/15 e 16/18 novembre, con i playoff in programma il 26 e 31 marzo 2026) e la nuova Serie A Women’s Cup al via dal 22 agosto (a gennaio anche la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, dai quarti di finale), con l’impegno di Sky a sostenere il movimento del calcio femminile, promuovendone crescita e visibilità.

Tutto con una copertura editoriale di qualità, 7 giorni su 7, dove la tecnologia occupa come sempre un ruolo di primo piano. Nasce lo Sky Sport Skill, per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match, mettendo al centro del racconto il gioco del calcio e i calciatori, non solo la tattica ma anche e soprattutto la tecnica, l’estro, la qualità del football. Tornano anche le analisi dello Sky Sport Tech, lo strumento che consente di ricostruire nel dettaglio momenti e tattiche direttamente sul campo, grazie all’occhio attento dei talent di Sky Sport. Un autentico dream team che racconterà passo dopo passo l’intera stagione, composto da Fabio Capello, ZvonimirBoban, Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Fauzi Ghoulam, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Massimo Gobbi, Walter Zenga, MichelePadovano, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, FabioQuagliarella, Aldo Serena e Nando Orsi, con nuovi arrivi che arricchiranno ulteriormente il team. Al centro del racconto i giornalisti della redazione di Sky Sport come Stefano De Grandise grandi editorialisti, come la “prima firma” dello studio di Champions League Paolo Condò, Marco Bucciantini, Angelo Carotenuto, Giancarlo Padovan e Gianfranco Teotino. Saranno volti degli studi di calcio italiano e internazionale, oltre che voci nelle telecronache delle partite targate Sky Sport, Fabio Caressa, Massimo Marianella, Maurizio Compagnoni, Stefano Borghi, Federico Zancan, Riccardo Gentile, Paolo Ciarravano, Daniele Barone, Antonio Nucera, Pietro Nicolodi, Davide Polizzi, Dario Massara, Nicola Roggero.

Analisi e commenti sempre live anche su Sky Sport 24, che fornirà come sempre una copertura quotidiana di primo piano. Sempre aggiornato e ricco di contenuti anche il sito skysport.it,con le ultime novità e gli approfondimenti dello spazio premiumSky Sport Insider. Immagini, highlights e curiosità anche sugli account social di Sky Sport, per non perdere neanche una dellenotizie più importanti della giornata.