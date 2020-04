SG PLUS LANCIA “TALKING PLUS – PILLOLE DI SPORT”

In questo periodo di stop per l’Italia intera e per tutto il movimento sportivo nazionale a causa del COVID – 19, SG Plus Ghiretti & Partners non si ferma: “Talking Plus – Pillole di Sport” prende il via e diventa un punto di incontro e confronto sul mondo dello sport, con particolare attenzione allo sport di base.

“Talking Plus”, aperto a tutti gli operatori sportivi ma anche semplici appassionati e tifosi, è un format che si articola su due dirette settimanali che vanno in onda sul profilo Facebook ufficiale di SG Plus ogni martedì e venerdì alle ore 17.30.

Il primo incontro è stato a cura di Roberto Ghiretti, CEO di SG Plus, durante il quale è stato affrontato il tema del futuro dello sport di base in Italia. Nel secondo incontro è invece intervenuto Marco Meoni, ex Campione del Mondo di volley e oggi allenatore negli Stati Uniti d’America, che ha illustrato il modello dello sport americano.

Nell’appuntamento di Venerdì 3 aprile l’ospite di “Talking Plus” sarà Massimo Achini, Presidente del CSI Milano, con il quale verrà trattato il tema dello sport in oratorio. La prossima settimana si parlerà invece di fiscalità con l’avv. Martinelli e di “campo”. Nelle successive puntate saranno protagonisti anche allenatori professionisti, atleti e dirigenti sportivi o aziendali, per parlare di sport da tutti i punti di vista.

Per chi non riuscisse a partecipare alla diretta, i video di "Talking Plus" saranno sempre disponibili sul nostro profilo Facebook e anche sui nostri canali Instagram, LinkedIn e YouTube.