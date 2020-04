GLI ORGANIZZATORI DI TOKYO 2020 ESTENDONO LA VALIDITA’ DEI BIGLIETTI VENDUTI ANCHE ALLE NUOVE OLIMPIADI 

(di Sejon Veshaj) – Il comitato organizzatore di “Tokyo2020″, in occasione della conferenza stampa sul rinvio ufficiale dei Giochi Olimpici al 2021, ha rassicurato gli spettatori già in possesso di biglietti, dichiarando che i ticket venduti rimarranno validi anche per le nuove date stabilite, dal 23 luglio all’8 agosto 2021.

Nonostante gli strenui tentativi di garantirne il regolare svolgimento, anche le Olimpiadi si sono arrese all’incessante diffusione del Coronavirus, costringendo al rinvio di un anno dell’evento sportivo più famoso al mondo. Uno dei punti che maggior tensione ha creato tra gli organizzatori è stata la gestione dei servizi di ticketing, data l’enorme mole di biglietti già venduti. Più di 4,4 milioni di biglietti olimpici sono stati venduti in Giappone a seguito di due lotterie nazionali e altri 3,4 milioni di tagliandi sono stati acquistati dagli appassionati in tutto il mondo per un totale di 7,8 milioni, record assoluto per le Olimpiadi estive.

I Giochi Paralimpici seguiranno invece dal 24 agosto al 5 settembre. Le nuove date sono state confermate nella conferenza stampa congiunta rilasciata dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), dal comitato organizzatore di Tokyo 2020, dal governo metropolitano di Tokyo e dal governo del Giappone.

La speranza è che le nuove date offrano alle autorità sanitarie competenti il tempo massimo per affrontare il panorama in continua evoluzione e le perturbazioni causate dalla pandemia. Inoltre, il nuovo calendario consentirà agli atleti di riprendere la preparazione e centrare la qualificazione ai Giochi, che saranno ancora ufficialmente riconosciuti come “Tokyo 2020”.

Il presidente del CIO Thomas Bach ha dichiarato: “Voglio ringraziare le Federazioni Internazionali per il loro supporto unanime e le Associazioni Continentali dei Comitati Olimpici Nazionali per l’ottima collaborazione e il loro supporto nel processo di consultazione degli ultimi giorni”.

Il Presidente CIO ed ex schermidore olimpico estende poi i ringraziamenti anche alla Commissione atleti e all’attuale Presidente Kirsty Coventry: “Vorrei anche ringraziare la Commissione per atleti del CIO, con la quale siamo stati in costante contatto. Con questo annuncio, sono fiducioso che, collaborando con il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020, il Governo metropolitano di Tokyo, il Governo giapponese e tutti i nostri stakeholder, possiamo affrontare questa sfida senza precedenti. L’umanità si trova attualmente in un tunnel buio. Questi nuovi Giochi di Tokyo 2020 possono essere una luce alla fine di questo tunnel. “

La scorsa settimana l’amministratore delegato di Tokyo 2020, Toshiro Muto, ha ammesso che gli organizzatori dovranno affrontare costi aggiuntivi “enormi” per garantire la riconferma delle strutture, sottolineando che oltre alle 43 sedi di gara bisognerà rivedere tutti i contratti stipulati, dal personale olimpico sino agli sponsor, con la controversa questione del villaggio olimpico, destinato originariamente ad essere riconvertito in complessi immobiliari di lusso alla fine dei Giochi previsti inizialmente quest’estate.

Il governatore di Tokyo Yuriko Koike ha aggiunto: “In considerazione dell’epidemia globale di coronavirus, abbiamo bisogno di un certo lasso di tempo prima di prepararci completamente alla consegna di Giochi sicuri e sicuri per gli atleti e gli spettatori. Inoltre, la preparazione per l’evento procederà senza intoppi, poiché le nuove date coincidono con quelle originali. Il governo metropolitano di Tokyo impegnerà tutte le sue risorse e lavorerà a stretto contatto con il comitato organizzatore di Tokyo 2020, il governo nazionale e altre parti interessate per prepararsi pienamente alla consegna di giochi sicuri e protetti “.

Poco dopo la comunicazione delle nuove date olimpiche, la World Athletics ha confermato che sta lavorando per lo spostamento al 2022 dei Mondiali di Eugene (Stati Uniti), inizialmente previsti per il 2021. Il Presidente Sebastian Coe ha dichiarato di aver supportato le nuove date stabilite per le Olimpiadi, affermando che tale soluzione offre agli atleti il tempo di cui hanno bisogno per tornare in allenamento e in competizione.