Servistores, colosso svedese del self storage, sulla maglia dell’A.J. Auxerre (Ligue2)

In casa A.J. Auxerre si pensa già alla nuova stagione e la presentazione dei nuovi kit gara 2021-2022 rappresenta un punto di partenza fondamentale. Il club francese che milita in Ligue 2 BKT e Macron, brand leader internazionale del settore del teamwear e sponsor tecnico dei “bleu et blanc” hanno svelato la nuova maglia ‘Home’. Il main sponsor è “ServiStores”, azienda svedese di “self storage”, tra i leader di questo mercato.

La nuova ‘Home’, a girocollo in maglieria, è bianca con una particolare cucitura blu a tre aghi, sia fronte che retro, all’altezza delle maniche. Sui fianchi sono presenti delle bande con grafica geometrica che dall’azzurro sfuma al blu. Il backneck è personalizzato con lo stemma del club e la frase A JAMAIS NOUS SERONS, FIERS D’ETRE AUXERROIS che è inserita anche nel tape siliconato presente nel fondo maglia e che è proposta anche in caratteri cinesi (il club è di proprietà di una società cinese).

Nel retrocollo è stampata la scritta A.J.AUXERRE. Sul petto, a destra e in blu, è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, e a sinistra, lato cuore, la patch con lo stemma dell’Auxerre. I pantaloncini sono bianchi e ripropongono sui fianchi la stessa grafica sfumata azzurra e blu della maglia; i calzettoni sono bianchi e anteriormente riportano il Macron Hero e la croce di Malta presente nello stemma del club.

Le maglie hanno una vestibilità Body Fit, il tessuto principale è Poly Stretch Light e la presenza di inserti in micromesh assicura al capo leggerezza e perfetta traspirabilità.

Tre le colorazioni dedicate alle maglie dei portieri e tutte caratterizzate da una grafica tono su tono con effetto camouflage. I completi degli estremi difensori del club francese sono in giallo fluo, verde fluo e arancione.