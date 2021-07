LOTTO SPORT ITALIA E IL CLUB FRANCESE “DIJON FOOTBALL COTE-D’OR” PRESENTANO LE DIVISE PER LA STAGIONE 2021/2022

Lotto Sport Italia, l’azienda italiana leader nelle calzature e nell’abbigliamento per lo sport e il tempo libero, e il club francese Dijon Football Côte d’Or (DFCO) hanno presentato oggi le nuove divise per la stagione 2021/2022 nel corso della giornata dedicata agli abbonati.

Anche per la prossima stagione Lotto accompagnerà il club di Ligue 2 in qualità di sponsor tecnico e fornitore ufficialeper tutte le squadre, dalla prima alle giovanili, per la fornitura di abbigliamento e accessori per le gare ufficiali, gli allenamenti e il tempo libero. I nuovi outfit combinano i colori della tradizione con materiali innovativi e performanti.

Sensibile al tema contemporaneo della sostenibilità e tutela dell’ambiente, Lotto ha intrapreso una ricerca di materiali e tessuti che abbiano caratteristiche “green”, tra cui la biodegradabilità è una delle principali. Per la realizzazione delle nuove divise, l’azienda veneta ha utilizzato un particolare tessuto in Polyester Biodegradable, una fibra innovativa, piacevole al tatto ma che conserva le proprietà tecniche e garantisce massimo comfort e benessere.

La divisa Home è di colore rosso, con una stampa tonale che riprende un elemento decorativo simbolo della regione.Il colletto con girocollo presenta un mix tra tessuto liscio e smacchinato bicolore (flat & knitted). Lo scudetto del club è applicato sul petto e sul lato destro del pantaloncino. La Losanga Lotto caratterizza il fondo manica e il pantaloncino. Sul petto invece ritorna il logo istituzionale che per anni ha contraddistinto l’azienda. La divisa è completata da pantaloncini rossi arricchiti dalla banda laterale che riporta l’elemento grafico e lo smacchinato bicolore. I calzettoni sono rossi con il dettaglio della losanga in bianco.

La divisa Away per le trasferte è di colore nero. Viene riproposto lo stesso elemento grafico e i dettagli decorativi sono color oro, creando un raffinato contrasto con la base nera. Come per la divisa Home, i pantaloncini sono impreziositi dalla banda laterale caratterizzata dalla stampa tonale del tessuto della maglia e lo smacchinato bicolore. I calzettoni sono neri con losanga bianca.

La terza divisa è di colore “oro”, su cui risalta il distintivo motivo grafico e il cui elemento di contrasto è dato dai dettagli color nero.

Il kit dei portieri è composto da due outfit realizzati sempre in Polyester biodegradable, che si differenziano e caratterizzano per i colori. Il primo outfit è di colore giallo e presenta lo stesso tema grafico simbolo della regione presente nelle altre maglie. Il secondo outfit è la variante in royal blu del primo outfit.

Le nuove divise saranno in vendita presso lo store del DFCO e nello shop online del sito https://store.dfco.fr/.