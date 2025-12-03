Serie A su Dazn: oltre 6,3 milioni di spettatori nella 13ima giornata.

La media cumulata stagionale del 2025–26 conferma un andamento in forte crescita, con un aumento del +20% rispetto al 2024-25. Il match Roma-Napoli traina gli ascolti del turno.

DAZN chiude la 13ª giornata di Serie A Enilive con un nuovo risultato positivo: sono oltre 6,3 milioni gli spettatori (6.388.651) che nel weekend – concluso con il posticipo di lunedì sera – hanno seguito il massimo campionato italiano sulla piattaforma leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo.

In questo turno, il match Roma-Napoli traina gli ascolti, sfiorando 1,8 milioni di spettatori (1.786.939) e segnando il dato più alto dal 2022-23, considerando sia le partite di andata, sia di ritorno.

Una stagione, quella 2025–26, che continua a mostrare un trend di crescita: la media cumulata stagionale, infatti, segna un incremento di oltre il 20% rispetto allo scorso anno.