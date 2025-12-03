Ripple e i giganti del venture capital scommettono su OpenEden per la tokenizzazione dei titoli di stato.

Ripple e i grandi VC finanziano OpenEden per scalare i T-Bills tokenizzati. Il mercato RWA tocca i 9 miliardi mentre Bitcoin Hyper rivoluziona il Layer-2.

La piattaforma di tokenizzazione di asset del mondo reale (RWA), OpenEden, ha chiuso con successo un round di investimento strategico, assicurandosi il sostegno di alcuni dei nomi più pesanti del settore, tra cui Ripple e diverse importanti società di trading e fondi di venture capital.

Sebbene l’importo esatto della raccolta non sia stato reso noto, l’obiettivo è chiaro: scalare massicciamente l’offerta di Titoli del Tesoro statunitensi tokenizzati (T-Bills), una delle nicchie a più rapida crescita nell’intero panorama delle criptovalute nel 2025.

Jeremy Ng, CEO di OpenEden, ha sottolineato come l’adozione della tokenizzazione stia spingendo le istituzioni a cercare infrastrutture sempre più affidabili e conformi per portare gli asset tradizionali sulla blockchain.

Il consorzio di investitori è impressionante e include, oltre a Ripple, realtà come Lightspeed Faction, Gate Ventures, FalconX, Anchorage Digital Ventures e Flowdesk.

Questo round segue la precedente raccolta fondi del 2024 con YZi Labs, confermando la traiettoria ascendente dell’azienda nel colmare il divario tra la finanza tradizionale (TradFi) e la finanza decentralizzata (DeFi).

Dai rendimenti stabili ai nuovi prodotti strutturati: il futuro di OpenEden

I nuovi capitali saranno impiegati per espandere la piattaforma “tokenization-as-a-service” e lanciare prodotti finanziari sofisticati.

Attualmente, il focus rimane su due offerte principali: il fondo tokenizzato TBILL, che investe in titoli del Tesoro USA a breve termine, e USDO, una stablecoin ad alto rendimento garantita proprio da questi titoli.

La solidità di questi prodotti è stata recentemente cementata dalla nomina di BNY Mellon come depositario e gestore degli investimenti per gli asset sottostanti, una mossa che ha permesso a OpenEden di ottenere un rating “investment grade” da agenzie del calibro di Moody’s e S&P Global.

L’integrazione nel mercato crypto è già profonda: la versione “wrapped” di USDO (cUSDO) è stata approvata come garanzia off-exchange su Binance, permettendo ai trader di utilizzare asset del mondo reale come collaterale per le loro operazioni.

Guardando al futuro, OpenEden sta preparando il terreno per lanciare obbligazioni tokenizzate, token di rendimento multi-strategia e altri prodotti strutturati che soddisfino sia gli standard bancari che la flessibilità della DeFi.

Bitcoin Hyper ($HYPER): l’infrastruttura Layer-2 che attira gli “smart money”

Mentre OpenEden lavora per portare gli asset tradizionali sulla blockchain, un’altra rivoluzione infrastrutturale sta avvenendo all’interno dell’ecosistema Bitcoin.

Bitcoin Hyper ($HYPER) si è affermato come il progetto Layer-2 più promettente del 2025, con una prevendita che ha già superato la soglia record di 28 milioni di dollari.

Questo successo testimonia la fame del mercato per soluzioni che risolvano i limiti storici di Bitcoin: lentezza e costi elevati.

Bitcoin Hyper si distingue per la sua architettura ibrida e all’avanguardia: integra l’incredibile velocità della Solana Virtual Machine (SVM) con la sicurezza crittografica degli ZK-Rollups, ancorando la validità delle transazioni direttamente alla rete Bitcoin.

Questo approccio non solo garantisce transazioni quasi istantanee, ma sblocca per la prima volta la possibilità di sviluppare applicazioni DeFi complesse e smart contract su Bitcoin.

Con un prezzo di prevendita attuale di 0,013365$ e un APY di staking dinamico, HYPER sta attirando capitali istituzionali e “balene” che vedono in questa tecnologia il ponte necessario per trasformare i trilioni di dollari di liquidità dormiente di Bitcoin in capitale produttivo e utilizzabile.

I fondi monetari tokenizzati come nuovo motore di rendimento on-chain

L’ascesa di OpenEden si inserisce in un trend macroeconomico evidenziato anche dalla Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI).

In un recente rapporto, la BRI ha notato come i fondi del mercato monetario tokenizzati stiano diventando uno dei prodotti di rendimento più rilevanti sulle blockchain pubbliche.

Questi strumenti offrono un vantaggio duplice: rendimenti competitivi, simili a quelli dei fondi tradizionali, uniti alla trasparenza e alla garanzia collaterale che spesso mancano alle stablecoin classiche.

I dati parlano chiaro: le attività in questi fondi tokenizzati sono esplose, passando da circa 770 milioni di dollari alla fine del 2023 a quasi 9 miliardi di dollari nel 2025.

Questa crescita esponenziale dimostra che gli investitori cercano sempre più rifugi sicuri on-chain che offrano rendimenti reali, posizionando piattaforme come OpenEden e infrastrutture come Bitcoin Hyper al centro della prossima evoluzione del sistema finanziario globale.

