Sergio Massidda (FIPE Team) fallisce i tre tentativi nel primo esercizio della pedana olimpica

Sergio Massidda non riesce a portare a termine le tre prove di strappo a sua disposizione ed è costretto a salutare la pedana olimpica. L’Azzurro del GS Esercito, impegnato nella categoria fino a 61 kg, dove è arrivato con la 3° posizione nel ranking mondiale, fallisce infatti i tre tentativi nel primo esercizio e lascia campo libero alla vittoria del suo avversario, il cinese Fabin Li, oro con 310 kg, argento al thailandese Silachai con 303, bronzo allo statunitense Morris con 298.

Domani in gara Lucrezia Magistris nella 59 kg, alle ore 15.00.

La gara

Nel primo tentativo a 132 kg Sergio non riesce ad incastrare a dovere la spalla destra, rimanendo arretrato rispetto al bilanciere. In seconda prova l’Azzurro prova a rilanciare con 134 kg ma, dopo aver sollevato il bilanciere, le gambe non rispondono e Sergio non riesce a mettersi in piedi. Alla terza prova poi, nuovamente a 134 kg, Massidda tenta il tutto per tutto ma nuovamente il bilanciere non si incastra.

Le dichiarazioni

Sergio Massidda

“Io sono la dimostrazione che in questo sport c’è tanta tecnica e una grande parte mentale. Nel sollevamento pesi ci vuole tanta testa, e freddezza, quella che io oggi non sono riuscito ad avere. Questo risultato mi spingerà a lavorare ancora di più in palestra, per arrivare pronto ai Mondiali di dicembre. Vengo da un argento mondiale, quindi dovrò fare il massimo. Dopo la notte arriva il giorno e dopo Parigi arriva Los Angeles. Negli anni ho imparato a usare la pressione della gara, a trasformarla in adrenalina, ma oggi non ce l’ho fatta. Sarà perché c’era tutta la mia famiglia, amici e tante persone che credevano in me, non ho retto. Gli ultimi tre mesi sono stati tosti, tanti pensieri e negli allenamenti non sono sempre riuscito a dare il massimo. Vado via da Parigi con l’amaro in bocca, ma utilizzerò al meglio l’esperienza che ho maturato sulla pedana olimpica”.

Sebastiano Corbu

“Negli ultimi tre mesi Sergio si è allenato in modo non adeguato all’impegno olimpico ed in pedana abbiamo visto purtroppo i risultati negativi di questo periodo. Ora pensiamo alla gara di Lucrezia che debutterà in una competizione olimpica e potrà fare bene.