Separazione quasi consensuale tra il driver Daniel Ricciardo e la McLaren F1

(di Alessia Spolverini) – Daniel Ricciardo, all’ultimo anno di contratto con la scuderia, nonostante le prestazioni sottotono nelle ultime 35 gare, non ha ancora rescisso. Il posto per ora gli appartiene di diritto per tutto il 2023 (con uno stipendio stimato in 14milioni di dollari=.

Il capo della McLaren F1, Zak Brown, a maggio aveva però avvertito che c’erano forti dubbi sulla sua permanenza, con “meccanismi” già innescati per un possibile “divorzio”, in vista della nuova stagione. Il meccanismo si è rivelato essere un buyout.

Anche se ha conquistato una vittoria per la McLaren in Formula One (nove anni dopo il 2012), lo scorso settembre a Monza, Ricciardo è stato superato dal compagno di squadra Lando Norris. Il 33enne Ricciardo ha all’attivo un solo podio con la scuderia britannica e appena 19 punti in questa stagione; Norris invece può vantare un podio e ben 76 punti (praticamente il quadruplo).

“Annuncerò i miei piani futuri a tempo debito, non ho rimpianti e sono orgoglioso dello sforzo e del lavoro che ho dato alla McLaren, in particolare la vittoria a Monza, la scorsa stagione”, ha dichiarato Ricciardo. Nel frattempo la McLaren non ha perso tempo nell’ingaggiare, al suo posto, il campione F2, Oscar Piastri.