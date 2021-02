Selini group si conferma Silver Partner fino al 2023 dell’Atalanta B.C.

Atalanta B.C. e Selini Group hanno annunciato il proseguimento della partnership per quella in corso e per altre due stagioni (fino al 2022/23). Selini Group (leader nella vendita, noleggio e assistenza di carrelli elevatori, sollevamento, utensileria, automazione) è “Silver Partner” del club orobico (nella foto in primo piano un momento della conferenza stampa).

“Il Blu di Selini, in tutte le sue sfumature, è il colore che da sempre ci identifica e rappresenta, e non poteva che accostarsi al nero, dando vita al perfetto mix di colori delle maglie della nostra seconda casa, quella dell’Atalanta -ha dichiarato Roberto Selini, Presidente di Selini Group, Azionista e Consigliere della Società nerazzurra dal 1998, da sempre attento e vicino al settore giovanile nerazzurro-. In me convivono da sempre queste due anime inseparabili e con grande orgoglio e soddisfazione proseguiamo la partnership con Atalanta”.

“È per noi un grande piacere poter proseguire la collaborazione con Selini Group, importante azienda del territorio bergamasco leader nel suo settore a livello nazionale e non soltanto -ha dichiarato Luca Percassi, AD Atalanta B.C.. Queste sono partnership importanti perché rappresentano una garanzia di crescita, non solo per i due brand”.

Selini Group si differenzia da sempre per i suoi investimenti nello sviluppo innovativo e tecnologico dei propri prodotti e servizi. Da oltre 50 anni l’azienda di Telgate si identifica come punto di riferimento per tutto il settore industriale a livello nazionale portando progresso ed efficienza sul mercato. Nel 2018 arriva il primo passo verso l’internazionalizzazione, Selini Group diventa socio di maggioranza di una realtà, la Selini Bulava, con sede in Ucraina, mercato in via di espansione.

Con il recente acquisto del 100% delle quote azionarie dell’azienda B&S Srl, composta da importanti player nel settore della logistica integrata, Selini incrementa il fatturato del noleggio carrelli elevatori raggiungendo circa 5.000 pezzi nella propria flotta. Quotidianamente focalizzata su strategie di miglioramento, dati alla mano, il Gruppo Selini si configura oggi leader nazionale nella vendita di carrelli elevatori, con un fatturato attuale di 60 milioni di Euro. (fonte: Atalanta)