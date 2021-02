Sergio Mignardi rieletto presidente FIH. E’ al terzo mandato consecutivo

è ilper il. Questo il risultato emerso dalla 29esima Assemblea Elettiva FIH svoltasi oggi, domenica 21 febbraio 2021, al PalaFijlkam di Ostia. In un’assemblea dalla partecipazione altissima – e che ha visto accreditati (in presenza o mediante delega) il 99.4% degli aventi diritto al voto – Mignardi ha ottenuto il 55.83% dei voti, superando l’altro candidato Ermanno Silvano, attestatosi al 44.17%. Per Sergio Mignardi (in carica dal 2015) si tratta del terzo mandato consecutivo. Le elezioni di oggi si sono svolte dopo un periodo di commissariamento di 5 mesi, resosi necessario dopo lo svolgimento della 28esimache, lo scorso 20 settembre 2020, aveva determinato un risultato di perfetta parità tra i candidati: 49.95% ciascuno. Una parità spezzata oggi dagli oltre dieci punti percentuali di vantaggio, ottenuti da Mignardi sul candidato Silvano.