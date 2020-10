Scontro Spadafora (MinSport)-Speranza (Salute) sul fronte delle palestre. Una settimana di tempo per adeguarsi ai protocolli

Palestre aperte, ma con riserva: è questo il risultato finale del DPCM, appena “licenziato” dal premier Giuseppe Conte, dopo un vero e proprio braccio di ferro tra i ministri di Sport e Salute (Vincenzo Spadafora e Roberto Speranza). Soprattutto il secondo era per chiuderle in attesa di un calo della curva epidemiologica.

Le strutture sportive incassano una preziosissima settimana di tempo per adeguarsi, in maniera ai protocolli (in molti casi non rispettati), alle normative vigenti. Gli sport di contatto a livello amatoriale, come calcetto e basket, restano, per il momento, vietati (associazioni e scuole per bambini e ragazzi). Il calcio dilettantistico resterà operativo fino alla prima categoria.