Expedia sulla manica sinistra dei Reds. Contratto pluriennale di sleeve sponsorship

Liverpool FC si lega al marchio mondiale Expedia, con un accordo pluriennale di sleeve sponsorship (nella precedente stagione questa posizione era coperta dal brand Western Union). Sarà partner sia della prima squadra che del team femminile. Expedia è un sito web statunitense di viaggi lanciato nel 2001 da Expedia Group, azienda fondata nel 1996, con versioni in lingua per 30 nazioni (sarà anche il nuovo official travel partner del club). Si affiancherà ai marchi di maglia Nike (sponsor tecnico) e Standard Chartered (banca d’affari molto presente sui mercati asiatici).