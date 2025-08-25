Una sfida dal sapore “maradoniano”: per gli scommettitori, sono Barcellona e Napoli le favorite per la vittoria della Champions League 2025-26. Poca fiducia sulle altre italiane, come pure sul Real Madrid e su un eventuale bis del Paris Saint-Germain.A pochi giorni dal sorteggio della fase campionato, in programma il 28 agosto a Montecarlo, l’Osservatorio Scommesse di Lottomatica accende i riflettori sul massimo torneo continentale per club, analizzando le previsioni degli utenti in chiave vincente. Le sorprese non mancano.

Scommesse vincente Champions League 2025-26: Barcellona e Napoli favoriti

Come anticipato, per gli scommettitori sono Barcellona e Napoli le favorite per la vittoria della competizione, come riscontrabile dalle scommesse Champions League 2025-26: le due formazioni raccolgono, insieme, più di metà delle puntate complessive su Lottomatica.it, nel dettaglio 27,6% i blaugrana, 25,3% i campioni d’Italia in carica. C’è grande fiducia, dunque, tanto sui catalani, semifinalisti nella passata annata, complice anche il fattore Lamine Yamal, quanto sui partenopei, che ripartono da Antonio Conte in panchina e da una rosa rafforzata.

Nonostante quanto fatto vedere nell’ultima porzione della scorsa stagione, si dà, di contro, poco credito all’ipotesi di riconferma del Paris Saint-Germain. I francesi, non senza sorpresa, finiscono addirittura nella voce Altro (2,1%), al pari, altro dato inaspettato, del Manchester City. Qui sembra pesare il fatto che dal 1992-93, anno d’esordio della Champions League, solo il Real Madrid, con uno storico tris tra il 2016 e il 2018, è riuscito a riconfermare il titolo, nonostante varie formazioni vi siano andate vicine.

Alle spalle di Barcellona e Napoli troviamo l’Arsenal: 10,3% di puntate sui Gunners, semifinalisti nell’ultima edizione, che hanno fatto un grande mercato estivo. La squadra di Arteta attrae più consensi del Liverpool (7,6%), anch’esso reduce da un mercato deluxe. I Reds, nella passata stagione, hanno chiuso al primo posto la fase campionato salvo poi vedere la loro corsa interrotta già agli ottavi dai futuri campioni del Psg.

Seguono nel borsino previsionale Inter e Real Madrid: dati simili per nerazzurri (6,9%) e blancos (6,8%), che ripartono entrambi da nuovi allenatori, Chivu da una parte e Xabi Alonso da una parte, dopo l’addio dei tecnici che hanno contribuito a portarli in alto, ovvero Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti. C’è un pizzico di fiducia pure sulla Juventus (5,4%), mentre colpiscono i pochi consensi attribuiti a Chelsea (3,2%), trionfatore in Conference League e al Mondiale per club, e al Bayern Monaco. Con il 2,1% di scommesse, i bavaresi fanno peggio del “nuovo” Atlético Madrid (2,7%), che in estate ha svecchiato la rosa a suon di milioni.

Da notare, in questo senso, una parziale differenza tra quanto pronosticato dagli scommettitori e la griglia previsionale di Lottomatica. Se Bayern e Chelsea, effettivamente, partono effettivamente indietro per entrambi, nell’Antepost dell’operatore è il Paris Saint-Germain, quotato 5.50, il favorito per la vittoria della Champions League 2025-26, con Liverpool (7.00) e Real Madrid (7.50) primi avversari, seguiti da Barcellona, Manchester City e Arsenal bancati a 8.00. È dato, invece, a 20.00 il successo del Napoli, stessa quota dell’Inter.

Champions League: le italiane in gara a confronto

Dati alla mano, le italiane protagoniste della prossima Champions League scattano, quindi, da posizioni decisamente differenti nella griglia di partenza stilata dagli scommettitori: se il Napoli conquista la prima fila, Inter e Juventus iniziano un po’ più indietro, mentre l’Atalanta scompare addirittura dal radar previsionale dopo l’addio di Gasperini.

In questo senso, emergono affinità ma anche qualche differenza rispetto alle previsioni sul campionato appena iniziato emerse in una recente indagine dell’Osservatorio Lottomatica. Il Napoli, per esempio, viene dato per favorito in chiave scudetto, con il 41% delle scommesse totali in chiave vincente della Serie A 2025-26. C’è, dunque, una fiducia complessiva sulla stagione che attende gli uomini di Conte.

Diversamente, l’Inter affonda nelle previsioni di chi punta online su Lottomatica sulla massima serie, raccogliendo appena il 2,3% di consensi in chiave scudetto dietro a Milan, Roma, Juventus, Lazio e addirittura Como. In Europa, insomma, l’allure dei nerazzurri è maggiore, complice anche il percorso delle ultime stagioni, pur se con il nuovo corso tecnico da testare. Globalmente, la Juventus resta invece nelle retrovie in virtù anche di un mercato che non ha fin qui né entusiasmato né rivoluzionato la rosa a disposizione del riconfermato Tudor.

La Champions League 2025-26, seconda edizione dopo il cambio di format, inizia ufficialmente il 28 agosto 2025 con il sorteggio della fase campionato, al via il 16-18 settembre. L’Inter è in prima fascia in virtù del ranking dell’ultimo quinquennio, Juve e Atalanta sono in seconda, Napoli in terza, anche se il nuovo format ha, di fatto, quasi azzerato il vantaggio dell’appartenenza a una determinata fascia, visto che ciascuna formazione affronta in ogni caso due avversarie per raggruppamento.

Ciò, inevitabilmente, va a incidere anche a livello di pronostico, delineando, lo si è visto l’anno scorso, una competizione più dinamica, con maggiore imprevedibilità, più big match e partite con posta in palio. Peraltro, quest’anno è stata inserita una modifica regolamentare che dà ancora maggior rilevanza alla classifica finale della fase campionato: chi giocherà quarti e semifinali di ritorno in casa non sarà più scelto dalla sorte, bensì dalla classifica unica del girone. Le prime quattro, infatti, saranno “teste di serie” ai quarti e giocheranno il return match in casa, mentre quelle classificate al primo e al secondo posto della classifica unica giocheranno in casa anche la gara di ritorno delle semifinali. Qualora le prime quattro della classifica unica dovessero essere eliminate nel corso del torneo, le squadre che le hanno estromesse “erediteranno” la loro posizione nel tabellone.

