All newsAltre LegheBrandCalcioCalcio.InternazionaleDiritti TelevisiviSerie A - Serie B

La Lega Serie A nell’area MENA con l’operatore emiratino StarzPlay. Accordo triennale per 25 milioni.

24 Ago 2025 Redazione
0 3 0

“L’Assemblea della Lega Serie A, riunitasi in collegamento video, ha assegnato i diritti di trasmissione televisiva del campionato di Serie A Enilive per il triennio 2025 – 2028 al broadcaster StarzPlay per il territorio MENA (Medio Oriente e Nord Africa)“.

La Lega Serie A ha così raggiunto un accordo in area 25 milioni di euro fino al 2028 per i diritti televisivi in Medio Oriente/Africa. Un’intesa pluriennale che riguarderà anche eventi collaterali  e che coinvolgerà i principali broadcaster dell’area.

STARZPLAY è una piattaforma di video in streaming in abbonamento ed è la versione internazionale del canale USA STARZ di proprietà del Lionsgate Group, società di produzione cinematografica e televisiva. Al suo interno l’abbonato può trovare film da catalogo e serie tv sia realizzate dal corrispettivo americano STARZ, sia acquistate per la piattaforma internazionale.

STARZPLAY è apparso per la prima volta in Arabia Saudita e in altri 17 Paesi del Medio Oriente, tra cui gli EAU (ad Abu Dhabi) nel 2015.

Ecco un elenco dei paesi che rientrano comunemente nella regione MENA: 

  • Nord Africa:
    • Algeria
    • Egitto
    • Libia
    • Marocco
    • Tunisia
  • Medio Oriente e Penisola Araba:
    • Arabia Saudita
    • Bahrein
    • Emirati Arabi Uniti
    • Giordania
    • Iraq
    • Iran
    • Israele
    • Kuwait
    • Libano
    • Oman
    • Qatar
    • Siria
    • Territori palestinesi (Cisgiordania e Striscia di Gaza)
    • Yemen
Previous post

Kickboxing - Glory #103: si entra nella fase 2 del torneo "Last Heavyweight Standing".

Next post

Marketing - T-Mobile sulla maglia del Bayern fino al 2032.

Redazione

Redazione