La Lega Serie A nell’area MENA con l’operatore emiratino StarzPlay. Accordo triennale per 25 milioni.
“L’Assemblea della Lega Serie A, riunitasi in collegamento video, ha assegnato i diritti di trasmissione televisiva del campionato di Serie A Enilive per il triennio 2025 – 2028 al broadcaster StarzPlay per il territorio MENA (Medio Oriente e Nord Africa)“.
La Lega Serie A ha così raggiunto un accordo in area 25 milioni di euro fino al 2028 per i diritti televisivi in Medio Oriente/Africa. Un’intesa pluriennale che riguarderà anche eventi collaterali e che coinvolgerà i principali broadcaster dell’area.
STARZPLAY è una piattaforma di video in streaming in abbonamento ed è la versione internazionale del canale USA STARZ di proprietà del Lionsgate Group, società di produzione cinematografica e televisiva. Al suo interno l’abbonato può trovare film da catalogo e serie tv sia realizzate dal corrispettivo americano STARZ, sia acquistate per la piattaforma internazionale.
STARZPLAY è apparso per la prima volta in Arabia Saudita e in altri 17 Paesi del Medio Oriente, tra cui gli EAU (ad Abu Dhabi) nel 2015.
Ecco un elenco dei paesi che rientrano comunemente nella regione MENA:
- Nord Africa:
- Algeria
- Egitto
- Libia
- Marocco
- Tunisia
- Medio Oriente e Penisola Araba:
- Arabia Saudita
- Bahrein
- Emirati Arabi Uniti
- Giordania
- Iraq
- Iran
- Israele
- Kuwait
- Libano
- Oman
- Qatar
- Siria
- Territori palestinesi (Cisgiordania e Striscia di Gaza)
- Yemen