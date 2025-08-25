Previsione di Arthur Hayes su Ethereum ETH verso i 20.000 dollari

Arthur Hayes, ex CEO di BitMEX, prevede che Ethereum raggiungerà i 20.000 dollari in questo ciclo, con analisi su ETH, Bitcoin e mercato cripto.

L’ex CEO di BitMEX, Arthur Hayes, sta nuovamente attirando l’attenzione del grande pubblico. Hayes, in una recente intervista, ha condiviso le sue opinioni su Ethereum, aggiungendo che il token è destinato a crescere nel lungo periodo.

La sua ultima previsione su Ethereum è sorprendente, affermando che ETH potrebbe raggiungere un nuovo massimo di 20.000 dollari in questo ciclo.

Hayes, in una recente intervista, ha confermato che l’ex CEO di BitMEX è completamente concentrato su Ethereum.

Arthur ha confermato di aver riacquistato Ethereum e di credere che il token sia destinato a crescere, citando il grafico di ETH come principale fonte di conferma.

“Arthur Hayes ha appena ammesso di aver riacquistato ETH perché ‘il grafico dice che salirà'”. Prevede che Ethereum raggiungerà i 20.000 dollari in questo ciclo.”

Parlando di questa recente inclinazione verso le criptovalute, Hayes ha condiviso la sua attuale sovraponderazione su ETH piuttosto che su Solana. Inoltre, secondo la recente previsione di Hayes su Ethereum, ETH potrebbe raggiungere i 20.000 dollari in questo ciclo.

L’ex CEO di BitMEX ha inoltre aggiunto che l’economia statunitense non è in grado di generare credito rapidamente, aggiungendo che questo sviluppo potrebbe aiutare Bitcoin ed ETH a testare livelli chiave di 100.000 dollari e 3.000 dollari.

“Il co-fondatore di BitMEX, Arthur Hayes, ha dichiarato in un’intervista di aver riacquistato ETH, citando ‘il grafico mostra che sta salendo'”.

Ha previsto che Ethereum potrebbe raggiungere i 20.000 dollari in questo ciclo e ha osservato che, tra ETH e SOL, attualmente è sovraponderato su ETH.

All’inizio di agosto, Arthur Hayes ha twittato che nessuna grande economia è attualmente in grado di creare credito abbastanza velocemente da trainare il PIL nominale, prevedendo che Bitcoin raggiungerà i 100.000 dollari e ETH i 3.000 dollari.

Secondo i dati di CoinCodex, il prezzo di Ethereum è previsto aumentare dell’11,20%, raggiungendo 4.768,30 dollari entro il 21 settembre 2025, con un sentiment rialzista e un indice Fear & Greed neutrale (50).

Negli ultimi 30 giorni, ETH ha mostrato una volatilità del 9,12% e il 50% di giorni positivi, suggerendo un buon momento per acquistare.

A lungo termine, CoinCodex prevede che Ethereum possa crescere del 351,82%, arrivando a 19.375 dollari entro il 28 dicembre 2040, mantenendo un sentiment rialzista e indicatori tecnici favorevoli, con volatilità e performance giornaliera simili a quelle attuali.

