Scandalo calcio portoghese: guai in arrivo per il n.1 del Benfica

Luis Filipe Vieira, presidente del Benfica, è stato incriminato, insieme al club, dalla giustizia portoghese per presunta evasione fiscale.Lo ha anticipato a sorpresa, poche ore fa, il quotidiano sportivo “A Bola“. Si tratterebbe di pagamenti per circa 1,8 milioni di euro (avvenuti nel 2018) per lavori mai effettuati da parte di un fornitore di servizi informatici. Il reato contestato è frode fiscale e riguarderebbe una sola persona e due società.