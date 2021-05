SASSUOLO – MAPEI: Una realtà oltre la sponsorizzazione

(di Manuel Licoli) – Quando si parla di sponsorizzazione sportiva, un ruolo fondamentale è giocato dalla strategia di attivazione, ovvero tutte le azioni atte a massimizzare il proprio piano marketing tramite il contatto tra sponsor e pubblico.

Il binomio US Sassuolo calcio – Mapei è l’esempio di come il pensare globale e agire locale unito ad un’attivazione sul territorio vincente possa portare a risultati sorprendenti.

Giorgio Squinzi (nella foto sotto) ha modellato la Mapei attorno al concetto della “famiglia povera e azienda ricca” portandola dai 500 dipendenti nel 1990 agli oltre 10.000 del 2018.

Allo stesso modo ha portato, come presidente, il Sassuolo calcio dalla Serie C2 nel 2003/2004 ad uno storico 6° posto in serie A, con annessa qualificazione in Europa League, nel 2016/2017.

Emiliano di adozione, ha sempre creduto nell’etica del lavoro e dello sport valorizzando il territorio tramite il proprio brand e viceversa. “Mai smettere di pedalare” (G. Squinzi) ovvero l’equivalente emiliano di quel «Never give up» che piace tanto ai project manager.

I punti fondamentali su cui si sono basate le iniziative di attivazione della sponsorizzazione:

FAMIGLIA

Territorio e famiglia sono concetti radicati all’interno della filosofia aziendale di Mapei e Sassuolo calcio. Così come la famiglia Squinzi, profondamente legata al territorio sassolese, ha trasformato la realtà Mapei, allo stesso modo la realtà Sassuolo calcio ha raggiuto il panorama del calcio internazionale in poco tempo puntando sugli stessi valori.

In un Mapei Stadium sviluppato attorno ai concetti di accoglienza ed ospitalità è stata creata una tribuna (Family) dedicata alle famiglie. Inoltre, tramite il progetto “Tutti al Mapei Stadium”, viene garantita una visita negli spogliatoi e sul campo nel pre-partita, incentivando così l’afflusso di bambini, scuole e famiglie stesse.

RISPETTO DELLE REGOLE

La filosofia del binomio Sassuolo – Mapei si basa su temi quali correttezza, gioco di squadra e rispetto delle regole. Tale filosofia ha permesso ad entrambe le società di affermarsi come punti di riferimento per il management aziendale. Mapei vanta inoltre il primato di non aver mai chiuso il bilancio in passivo. L’US Sassuolo Calcio, a causa dei mancati ricavi al botteghino dovuti all’emergenza Coronavirus ha registrato nel 2020 (prima volta da 4 anni) una perdita di 1,8 mln€.

STADIO POLIFUNZIONALE

Il 3 dicembre 2013 Mapei si aggiudica l’allora stadio Giglio per una somma di 3,75 Mln€ rinominandolo successivamente in «Mapei Stadium-Città del Tricolore». Con un ulteriore investimento di 8 Mln€ è attualmente considerato uno stadio all’avanguardia, moderno e polifunzionale, con centro commerciale, ristoranti, cinema, negozi e un centro fitness.

Inoltre, nel giugno 2019 è stato inaugurato il Mapei Football Center, un centro sportivo di 45.000 mq che funge da vera e propria sede operativa della società neroverde.

SOCIALE

Mapei contribuisce attivamente alla crescita e allo sviluppo della comunità in cui è immersa con significativi contributi sociali, sportivi e culturali. Nel 2017 l’ammontare di tali contributi era di circa 32mln €.

Sassuolo calcio, supportata da Mapei, ha inaugurato il progetto «Generazione S» per promuovere i principi etici ed educativi dello sport sul territorio.

All’interno di tale iniziativa è stata annunciata l’adozione della squadra ASD San Prospero Correggio composta da ragazzi con disabilità cognitivo-relazionali e militante nel campionato di quarta categoria.

SOLIDARIETÀ

Giorgio Squinzi e Adriana Spazzoli hanno da sempre dimostrato profonda attenzione nei confronti delle persone più svantaggiate. Mapei sostiene molte iniziative della fondazione Archè a sostegno di famiglie in difficoltà. Sassuolo calcio fa della solidarietà un tema fondamentale, sostenendo varie iniziative di beneficenza. A fronte dell’emergenza Covid19, per garantire la salute di tutta la comunità sassolese, i “neroverdi” hanno donato la somma di 100.000 € a favore dell’Ospedale di Sassuolo per l’acquisto di attrezzature destinate ai reparti di terapia intensiva.

SALUTE E CULTURA

Nel 1996, Mapei inaugura il centro medico-sportivo Mapei Sport, centro di eccellenza medico-sportivo per gli atleti di numerose discipline. Recentemente US Sassuolo calcio e Mapei, avviano la prima esperienza in Italia di collaborazione organica tra una grande società sportiva professionistica e una università (UniMoRE) con il lancio del progetto “Unimore Sport Excellence”.