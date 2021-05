BUNDESLIGA: BILANCIO IN ROSSO DI 75 MILIONI PER IL BORUSSIA DORTMUND

(di Lorenzo Di Nubila) – Con la stagione sportiva da poco terminata, è tempo di bilanci, anche finanziari, in casa Borussia Dortmund, club che ha concluso la stagione al terzo posto in campionato (Bundesliga1), ai quarti di finale della Champions League e da detentore della Coppa di Germania. Con la stagione sportiva da poco terminata, è tempo di bilanci, anche finanziari, in casa, club che ha concluso la stagione al terzo posto in campionato (Bundesliga1), ai quarti di finale della Champions League e da detentore della Coppa di Germania. Dal punto di vista finanziario, invece, il club di Dortmund si aspetta perdite nette per 75 milioni di euro nella stagione in corso, con un EBIDTA consolidato di 33 milioni. Un rosso che va ad aggiungersi al -44 milioni fatto segnare nel bilancio al 30 giugno 2020: si tratterà del secondo bilancio consecutivo in rosso dopo oltre 10 anni.

Tuttavia, il club riporta di essere riuscito a limitare i danni grazie ai risultati, appunto, ottenuti sul campo, come i successi in Champions League (quarti di finale) e soprattutto la vittoria in Coppa di Germania.

La società giallonera aveva riportato un calo di 100 milioni di euro nella voce delle entrate nel primo semestre dell’anno fiscale 2020/21, con perdite complessive pari a 26,2 milioni. Tuttavia, il secondo quarto dell’anno aveva fatto registrare entrate addirittura in aumento rispetto allo stesso periodo del precedente, ed era stato chiuso con un utile netto di 9,6 milioni di euro.

In vista della prossima stagione, invece, il Borussia Dortmund si appresta a salutare l’allenatore ad interim Edin Terzic (tra i più giovani allenatori della storia del club a vincere un trofeo) e ad accogliere Marco Rose, ormai ex allenatore del Borussia M’Gladbach.