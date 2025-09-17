Sassuolo Calcio, Comer Industries nuovo Premium Partner

L’U.S. Sassuolo Calcio ha annunciato l’ingresso di Comer Industries come Premium Partner a partire dalla stagione 2025/26. L’azienda, leader mondiale nelle soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza e quotata su Euronext Milan, avrà ampia visibilità allo stadio con presenza sui led bordocampo e nel settore Palchi del Mapei Stadium.

“Accogliamo con orgoglio Comer Industries nella nostra famiglia,” ha dichiarato Giovanni Carnevali, AD e DG del Sassuolo Calcio. “Condividiamo valori come sostenibilità, radici solide e ambizioni internazionali.”

Per Matteo Storchi, Presidente e CEO di Comer Industries, la partnership “è più di una sponsorizzazione: un’alleanza tra eccellenza industriale e passione sportiva, capace di creare valore per tifosi e comunità.”