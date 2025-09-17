Lotus Watches nuovo Official Time Keeper delle Nazionali di basket

Lotus Watches, brand del Gruppo Festina, sarà Official Time Keeper delle Nazionali italiane di pallacanestro maschile e femminile per il triennio 2025–2028.

L’accordo prevede la presenza del marchio sul tabellone dei 24 secondi, sui led bordo campo e nei materiali ufficiali di comunicazione FIP, oltre a una campagna dedicata che vedrà protagonisti gli Azzurri con la collezione Crono in fibra di carbonio.

“Il basket incarna i valori chiave del nostro brand: dinamismo, adrenalina, spirito di squadra e determinazione,” ha dichiarato Lucia Carbonato, Head of Marketing di Festina Italia.

Il presidente FIP Giovanni Petrucci ha sottolineato come “ogni centesimo di secondo faccia la differenza” e ha accolto Lotus nella “famiglia Azzurra” come partner di profilo internazionale.