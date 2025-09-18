Previsioni di prezzo Ethereum: ETH potrebbe arrivare a 10.000 dollari entro poche settimane?

Ethereum rompe la resistenza dei 4.500 dollari, sostenuto da accumulo on-chain e ingressi istituzionali, aprendo la strada verso i target di 6.000 e 10.000 dollari. Intanto Best Wallet rafforza l’ecosistema con una prevendita da 16 milioni e utilità DeFi concrete.

Nelle scorse ore Ethereum è tornato sopra i 4.500 dollari e ora preme contro la barriera dei 4.800-4.880 dollari. Non è solo una resistenza, ma il varco verso la prossima gamba rialzista. Tom Lee, presidente di BitMine Immersion (BMNR), con una riserva da 9 miliardi di dollari, ha confermato nuovi acquisti di ETH, dichiarando: “Ethereum sta entrando in un superciclo”. Una visione che si allinea con le più ampie previsioni degli analisti sul prezzo di ETH.

Il ciclo rialzista di Ethereum è in corso da tempo e sembra che sempre più investitori stiano salendo a bordo. Anche i flussi sugli exchange lo confermano: secondo i dati di CryptoQuant, i netflow di ETH sono costantemente negativi dall’ultimo forte ribasso, segnalando che molto più ETH sta uscendo dagli exchange rispetto a quanto ne entri. Un drenaggio dell’offerta di questo tipo di solito alimenta il momentum rialzista.

Il segnale delle balene: l’accumulo silenzioso che ha prosciugato l’offerta

Il terreno per l’attuale breakout è stato preparato per mesi, lontano dai riflettori, da un’intensa attività di accumulo da parte delle “balene”. I dati on-chain di CryptoQuant hanno mostrato un fenomeno inequivocabile: un massiccio e costante deflusso di ETH dagli exchange centralizzati.

Con una media di 55.000 ETH (circa 270 milioni di dollari) ritirati ogni giorno e picchi di oltre 400.000 ETH in singole sessioni, gli investitori a lungo termine hanno sistematicamente prosciugato l’offerta liquida disponibile sul mercato. Questo “grande drenaggio” verso wallet di auto-custodia e contratti di staking è stato il segnale anticipatore più potente. Ha creato una “supply squeeze” (stretta sull’offerta) che ha reso il prezzo estremamente sensibile a ogni nuova ondata di domanda, ponendo le basi per il movimento esplosivo a cui stiamo assistendo.

La convalida istituzionale: da Tom Lee agli ETF

Se le balene on-chain hanno preparato il terreno, le istituzioni hanno fornito la convalida e il capitale. La dichiarazione di Tom Lee, presidente di una società con una tesoreria miliardaria in ETH, che conferma di aver aumentato la sua posizione, è un segnale di profonda fiducia da parte dello “smart money” istituzionale.

Questa fiducia si è tradotta anche in flussi costanti verso gli ETF spot su Ethereum, che agiscono come un veicolo di acquisto passivo e continuo per un’ampia gamma di investitori. L’ingresso del capitale istituzionale, unito a un imminente taglio dei tassi da parte della Fed previsto per questa settimana, sta creando un ambiente macroeconomico perfetto. L’allentamento della liquidità potrebbe agire da carburante per accelerare un rally già sostenuto da fondamentali on-chain solidissimi.

Il breakout di Ethereum sopra i 4.880 dollari non è più solo un’ipotesi, ma la culminazione più che probabile di mesi di accumulo silenzioso da parte delle balene, ora convalidato dalla crescente partecipazione istituzionale. Questa potente alleanza tra “smart money” on-chain e capitale di Wall Street, unita a un imminente vento a favore macroeconomico, sta dando credibilità alla tesi del “superciclo”.

Se il nuovo supporto reggerà, il percorso verso i 6.000 dollari e, successivamente, l’ambizioso obiettivo dei 10.000 dollari, non è più un’utopia, ma una traiettoria plausibile per questo ciclo di mercato.

ETH spinge alto, ma anche Best Wallet si prende il palcoscenico

Un “superciclo” non è alimentato solo dal prezzo, ma anche dalla crescita e dall’utilità dell’ecosistema. In questo contesto, progetti infrastrutturali come Best Wallet ($BEST), piattaforma di servizi crypto di ultima generazione, stanno guadagnando un’enorme trazione, con una prevendita del token nativo $BEST che ha già quasi raggiunto i 16 milioni di dollari.

Best Wallet si distingue per essere un prodotto già funzionante e disponibile su iOS e Android. Non si tratta solo di un wallet crypto self-custodial e multi chain, ma di una piattaforma DeFi completa che include un DEX, una carta di debito crypto e una sezione esclusiva chiamata “Upcoming Tokens” dove è possibile accedere alle migliori prevendite di crypto emergenti.

Il suo token nativo $BEST è disponibile sul sito ufficiale della prevendita di Best Wallet al prezzo speciale di 0,025645 dollari e offre utilità reale come commissioni ridotte e un APY di staking dell’84%. Il successo di Best Wallet dimostra che, parallelamente alla domanda finanziaria per ETH, c’è anche una forte domanda di strumenti che ne rendano l’ecosistema accessibile e facile da usare per la prossima ondata di utenti.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.