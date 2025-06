Salernitana Sporting: “ 20 anni di sport marketing community”.

Lo scorso 26 aprile Salernitana Sporting ha compiuto venti anni di attività, al servizio dei club sportivi della citta’ di Salerno.

Il progetto Salernitana Sporting, risulta essere uno dei primi realizzato in Italia (ultimo in ordine di tempo Consorzio Roma Sport Network) a proporre alle societ’a sportive del territorio, la pianificazione, la crescita e lo sviluppo di attivita’ aziendali innovative rivolte allo “sport industry”.

Carlo Sanges (Ceo di Salernitana Sporting) evidenzia come la forte sinergia tra “Salernitana Sporting e le societa’ sportive” , ha confermato la tesi secondo cui : “fare azienda e’ come giocare a basket, volley, rugby, pallanuoto, dove si rileva una “correlazione diretta tra le persone che si mettono in formazione , le scelte del gioco e del risultato (elementi di riferimento che valgono sia per le aziende che per le societa’ sportive)”.

In tale ottica i workshop e gli eventi targati Salernitana Sporting hanno evidenziato ” come, in termini di management, leadership ed organizzazione aziendale, la prestazione sportiva (obiettivo decretare una vittoria) e la prestazione d’impresa (obiettivo determinare un’utile societario), devono essere organizzate attraverso una governance aziendale “efficace ed efficiente”.

In tema di “sport marketing community”, in occasione della partecipazione degli atleti salernitani alle ultime Olimpiadi, Salernitana Sporting ha realizzato la “maglia celebrativa”, per le trasferte a cinque cerchi di Londra (2016) , Rio (2020) e Parigi(2024). degli atleti Vincenzo Dolce, Rossella Gregorio, Michele Gallo., Claudia Mandia.

Salernitana Sporting ha pianificato di realizzare a breve quattro progetti di “sport marketing”: Salerno Football Club 1913 (a supporto delle societa’ di calcio giovanili del territorio) , Candidatura di Salerno Citta Europea dello Sport 2028, realizzazione del marchio “Brand Sport Fidelity” (riservato ai club degli sport migliori), Azienda Sport ESG (riservate alle societa’ di calcio di serie D ).