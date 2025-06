Eventi – DAZN trasmetterà le 63 partite del Mondiale per Club FIFA 2025.

L’attesa per il Mondiale per Club FIFA 2025 è ormai finita: da domani, sabato 14 giugno, le 63 partite dell’esclusivo torneo saranno trasmesse a livello globale, in quasi 20 lingue e gratuitamente, tutte solo su DAZN.

La competizione prende ufficialmente il via su DAZN con la cerimonia di apertura e la sfida inaugurale tra l’Inter Miami di Leo Messi e l’egiziana Al-Ahly, all’Hard Rock Stadium di Miami in programma nella notte tra il 14 giugno e 15 giugno (01:15 ora italiana). Per entrare nel clima dell’attesissimo torneo, in cui 32 tra i club migliori al mondo, provenienti da 20 nazioni diverse e sei confederazioni FIFA, si affronteranno in 11 città degli Stati Uniti, da Miami a New York fino al 13 luglio, quando sarà finalmente annunciato il nuovo campione del mondo, l’app di DAZN si anima con contenuti inediti.

Gli appassionati potranno scoprire le testimonianze delle grandi Legend di Serie A, come Vieri, Cannavaro, Bonucci, Ferrara, Ambrosini e tanti altri ancora, il loro punto di vista esclusivo sul Mondiale per Club FIFA 2025 e le emozioni e ambizioni di un torneo che unisce il fascino della novità al prestigio internazionale.Tra ricordi ed esperienze personali, i volti storici del grande calcio offrono uno sguardo che intreccia passato e futuro. Si parla del talento necessario per vincere e della giusta dose di entusiasmo, motivazione e fiducia, dell’importanza dello spirito di squadra e dell’orgoglio di indossare la maglia della propria squadra del cuore.

Vieri tesse le lodi dell’attaccante neroazzurro Lautaro Martínez, Ambrosini si perde nei ricordi di quel Mondiale per Club vinto nel 2007 e sottolinea il valore di un gruppo unito, concetto ribadito da Ferrara e Zambrotta. Anche Panucci ricorda i Mondiali per Club passati, tra l’emozione della vittoria con il Real Madrid e l’amarezza delle sconfitte col Milan, mentre Brocchi parla di motivazione e Bonucci esorta il club bianconero a mettercela tutta per conquistare quel trofeo.

Le italiane in corsa, Inter e Juve, esordiranno nella notte tra il 17 e il 18 giugno: i neroazzurri affronteranno il Monterrey alle 3 (ora italiana) mentre i bianconeri, alla stessa ora del giorno successivo, giocheranno contro l’Al Ain. Il 21/06 alle ore 21:00 ci sarà Inter v Urawa e alle 18:00 del 22/06 Juventus v Wydad. Infine, la grande serata del 26/06 vedrà sfidarsi Inter e River Plate alle 3:00 e Juventus e Manchester City alle 21:00. Ogni partita avrà il commento in italiano della DAZN Squad, a partire dal racconto della sfida inaugurale di Edoardo Testoni.

Ad accompagnare tutti i tifosi nelle partite della fase a gironi grandi novità, con nuove feature tecnologiche, ospiti d’eccezione e un palinsesto ricchissimo: da Diletta Leotta che esordisce alla conduzione di CLUB WORLD CUP SHOWa GOLLYWOOD – Uno Show Mondiale, il Morning Showcondotto da Marco Russo con Federica Zille e Barbara Cirillo e tanto altro ancora.