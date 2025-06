Marketing – Glory si lega al marchio Castore per il lancio di una nuova linea di merchandising.

Glory, una delle organizzazioni più riconoscibili nel mondo degli sport da combattimento, collabora ufficialmente con il marchio globale di abbigliamento sportivo Castore per una nuova linea di merchandising.

Insieme, Glory e Castore svilupperanno una nuova linea di articoli ad alte prestazioni che unisce l’eredità di Glory negli sport da combattimento con il design dell’abbigliamento Castore.

La nuova collezione Castore x Glory sarà lanciata durante l’evento #Glory100, il 14 giugno alla Rotterdam Ahoy Arena (verranno presentati capi esclusivi per il tempo libero e l’allenamento, pensati sia per i fan che per gli atleti).

Un momento di #Glory99 – Rotterdam Ahoy Arena – 5 aprile 2025 – foto agenzia Sporteconomy

Dopo questo lancio iniziale, la collezione sarà disponibile anche sul sito GLORYKickboxing.com, permettendo ai fan di tutto il mondo di acquistare questa nuova linea.

“Questa collaborazione rappresenta un grande passo avanti nella strategia di merchandising di Glory, assicurando ai nostri fan e atleti l’accesso a un equipaggiamento di livello mondiale che rappresenta lo spirito di Glory,” ha dichiarato Jon Martone, Vicepresidente Esecutivo di Glory. “Castore è un marchio globale di primo piano e collabora con squadre e leghe sportive iconiche in tutto il mondo. Sono entusiasta di vedere il nome Glory affiancato a questi grandi nomi nel catalogo Castore.”

“In Castore, ci impegniamo a offrire innovazione ed eccellenza in tutto ciò che facciamo. Questa partnership rappresenta una visione condivisa per le prestazioni, il progresso e il superamento dei limiti, e siamo orgogliosi di far parte di questo percorso” ha dichiarato Pim Fennema, Direttore Marketing Sportivo di Castore Europe.

Chi è Castore

Castore realizza abbigliamento sportivo di alta qualità utilizzando materiali avanzati e ingegneria di precisione, pensati per migliorare le prestazioni degli atleti. La piattaforma Team Sports di Castore gestisce l’intera operatività retail omnicanale per partner selezionati, con un approccio collaudato per aumentare i ricavi attraverso la qualità dei prodotti, l’innovazione nella supply chain e il coinvolgimento dei fan. Tra i partner figurano Oracle Red Bull Racing, McLaren F1, England Cricket Board, Everton FC, Feyenoord, Athletic Club (Bilbao), Club Brugge, Saracens Rugby, Harlequins e la Federcalcio Irlandese (FAI). Castore è distribuita e venduta in oltre 50 Paesi nel mondo e ha il proprio quartier generale a Manchester.