Esports, fatturato in caduta libera per Electronic Arts (EA): -78% rispetto all’anno scorso

(di Marco D’Avenia) – “Electronic Arts” ha di recente pubblicato i dati del secondo trimestre (1° luglio-30 settembre) dell’anno fiscale 2021, per la multinazionale già iniziato il 1°aprile 2020. I numeri sono fortemente negativi e riportano infatti un calo del 78% rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale 2020 (luglio-settembre 2019). Questo si traduce in 185 milioni di dollari netti incassati, rispetto agli 854 riportati nel secondo trimestre 2020.

Il calo, come si legge sul portale tedesco “The Esports Observer“, potrebbe essere causato da 3 fattori. Il primo riguarderebbe lo spostamento al terzo trimestre 2021 (ottobre-dicembre 2020) dell’uscita di “FIFA21”, prodotto di punta della casa americana. Secondo motivo del calo sarebbe dovuto al flop di “Madden NFL21”, gioco di simulazione di football americano, mentre, e questo è il terzo fattore, la “EA” nel secondo trimestre dell’anno precedente ha invece goduto di 570 milioni di dollari in benefici fiscali conseguiti dalla sua filiale in Svizzera, quest’anno evidentemente non più disponibili.

Ci sono però altri dati significativi per comprendere a pieno l’attuale situazione in casa “Electronic Arts”. Come, ad esempio, il netto calo delle prenotazioni nette su base annua (-30,7%, da 1,3 miliardi a 910 milioni di dollari) e la forte flessione (-45%) delle vendite di videogiochi da console.