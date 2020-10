Rugby, Sei Nazioni 2020: Peroni e FIR portano il “Terzo Tempo” a casa dei tifosi

L’emergenza Covid-19 aveva fermato tutto, ma sabato 31 ottobre 2020 (alle ore 17:45) la Nazionale Italiana di rugby tornerà allo stadio Olimpico di Roma per recuperare la partita contro l’Inghilterra, valevole per il Torneo 6 Nazioni 2020.

Da sempre rugby è sinonimo di Villaggio Peroni e la tradizione non si ferma neanche in questa situazione di emergenza. Il Peroni Terzo Tempo, simbolo d’inclusione e fair play, ha cambiato format e si è trasformato in attivazione digital per colmare tutte le distanze, anche quelle fisiche. E per portare a casa di tutti i tifosi, che non potranno essere presenti allo stadio, lo spirito e i valori di sempre: passione, divertimento e rispetto per l’avversario dentro e fuori dal campo

Non potendo usufruire della storica location del Foro Italico di Roma, Peroni e FIR coinvolgeranno, infatti, tutti gli appassionati con un contest social dal 23 al 27 ottobre: Caccia al Peroni Terzo Tempo. Una vera e propria caccia al tesoro virtuale attraverso la quale dare sostegno alla propria Nazionale anche se da casa.

I followers saranno chiamati a partecipare alla challenge dai testimonial d’eccezione: i giocatori della Nazionale di Rugby. Chi riuscirà a scovare i “kit nascosti” nelle Instagram Stories di Peroni, vincerà un “kit Peroni Terzo Tempo”, con tanto di magliette della Nazionale e birra, per brindare con Peroni anche a casa, in pieno stile terzo Tempo.