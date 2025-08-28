Rugby – La nuova stagione delle Zebre Parma nel segno di Macron.

Ad un mese dal via della nuova stagione, Zebre Parma e Macron hanno presentato sia i nuovi Game Kit Home e Away 2025/26 per i match di United Rugby Championship, che il Game Kit Euro che verrà indossato in EPCR Challenge Cup. Divise caratterizzate da un comune design, che riproduce le strisce irregolari del manto della zebra ma con effetti cromatici e grafici decisamente moderni e d’impatto. La versione Home declina questo design nei tradizionali colori sociali del club emiliano, ovvero il giallo e il blu. Per quanto riguarda invece l’Away Kit e la divisa Euro, i colori principali sono rispettivamente il giallo e un impattante rosa fucsia. Una presentazione, questa, che arriva a seguito dell’annuncio della partnership tra il brand bolognese e la società gialloblù, ripristinata quest’anno dopo il percorso già affrontato insieme dal 2019 al 2023.

La nuova maglia Home 2025/26 delle Zebre Parma per la URC è blu scuro con collo a V e dettagli gialli, colore presente anche sui bordi manica. La maglia è caratterizzata da una serie di bande di forma irregolare, dove il giallo e il blu, in questo caso più chiaro e brillante, si fondono insieme con effetto spray e sfumato. Il colletto interno è personalizzato con un’etichetta con sfondo blu scuro sfumato verso un tono più chiaro, lo stemma del club in giallo e, sempre in giallo, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato presso il Macron Campus. Sul petto il Macron Hero è posizionato sul lato destro, mentre al centro del petto c’è lo stemma del club. Nel retrocollo esterno è stampata in bianco la scritta ‘ZEBREPARMA’. Il kit casalingo è completato da pantaloncini blu scuri con bande laterali che riprendono la grafica presente sulla maglia.

La nuova maglia Away 2025/26 è completamente gialla, sempre con collo a V, e riprende il design grafico della versione casalinga, in questo caso con le bande irregolari visibili tono su tono in una sfumatura più chiara di giallo. Il richiamo al manto della zebra è però in questo caso rafforzato da una grafica sui fianchi, nella quale piccole strisce blu, bianche e gialle si alternano.

Lo stesso vale per il nuovo Game Kit Euro, nel quale il disegno della maglia viene declinato in rosa fucsia con le bande in una tonalità più chiara di rosa e con dettagli viola intorno al colletto e sui bordi manica. Anche in questo caso sui fianchi sono presenti bande verticali con le strisce che richiamano il manto della zebra, in questo caso viola e bianche con tocchi di rosa con effetto spray. (fonte: Macron)