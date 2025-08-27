Crystal Palace: Accordo pluriennale con Tomket Tyres.

Il Crystal Palace FC (club di English Premier League) ha annunciato la partnership pluriennale con Tomket Tyres. La partnership consentirà all’azienda della Repubblica Ceca di ottenere l’accesso ai diritti di immagine e digitali del Crystal Palace. Inoltre, godrà dei diritti di hospitality, consentendo al marchio di interagire ulteriormente con i clienti attuali e potenziali durante le partite.

Barry Webber, Chief Commercial Officer del Crystal Palace FC, ha dichiarato: “Tomket Tyres si è costruita una solida reputazione in tutto il mondo e siamo orgogliosi di collaborare con loro, ampliando così la nostra rete di partner globali. La loro straordinaria crescita globale e il loro impegno per i prodotti ad alte prestazioni riflettono l’ambizione e la passione che apprezziamo al Crystal Palace. Questa partnership pluriennale offre entusiasmanti opportunità di entrare in contatto con tifosi e clienti e non vediamo l’ora di una collaborazione di successo.”

Radek Grill, proprietario di Tomket Tyres, ha dichiarato: “È un onore per me, in qualità di proprietario di Tomket Tyres, entrare a far parte della famiglia di tifosi del Crystal Palace. Tomket è un marchio ambizioso che non ha paura di competere con grandi concorrenti, proprio come il Crystal Palace Football Club. Credo che cresceremo insieme e non vedo l’ora di raggiungere il successo reciproco che raggiungeremo.”