Rugby: accordo rivoluzionario tra il Toronto Wolfpack e TraceSafe Technologies

(di Linda Zanoni) – Il club di Super League canadese è pronto a riaprire in sicurezza grazie ai prodotti e servizi di tracciamento di TraceSafe Technologies.

TraceSafe ha un contratto esclusivo per le stagioni di Super League 2020 e 2021. Il club ha deciso di servirsene per consentire alla squadra, allo staff e a tutti i tifosi di entrare allo stadio in totale sicurezza. Grazie a questi sistemi, funzionanti per lo più via bluetooth, il ritorno negli stadi garantirà una maggior tranquillità a tutti quanti.

Come evidenziato dal portale specializzato The Stadium Business, il Toronto Wolfpack è la prima società sportiva professionistica (nella foto in primo piano) ad utilizzare prodotti di tracciabilità di questo tipo. Il costo dei braccialetti che verranno messi a disposizione dei fan rientra in una piccola percentuale del costo dell’abbonamento annuo. Funzioneranno da ricetrasmittenti e consentiranno alcune funzioni indispensabili come il social-distance e il contact-tracing. I braccialetti iMSafe sono protetti dalla privacy, in modo tale che sui dispositivi non vengano salvati dati personali. Questo tipo di tecnologia facilita, inoltre, alcuni servizi come il controllo degli accessi, la guida ai posti a sedere e il controllo dei sistemi di ventilazione negli stadi.

Di fronte a questo importante passo per lo sport mondiale, il patron del club, Robert Hunter dichiarato: “È importante che, man mano che la nostra vita ritorni alla normalità, questa tecnologia aiuti a riaprire gli stadi in maggiore sicurezza”.