CHAMPIONS LEAGUE: IPOTESI “FINAL EIGHT” A LISBONA

(di Thomas Gaddo) – Il più importante torneo calcistico internazionale d’Europa, la UEFA Champions League, come molti altri eventi sportivi, si è fermata a causa della pandemia dovuta al Covid-19. Come riportato dal Mundo Deportivo (quotidiano sportivo spagnolo), dopo tante idee per la ripartenza, l’ultima ipotesi del comitato esecutivo UEFA, sarebbe quella di una finale a otto squadre, da giocare in una singola città( simile al Mondiale per Club). Sede della competizione potrebbe essere Lisbona (Stadio Da Luz), vista anche, la recente rinuncia da parte di Istanbul (dov’era prevista la finale, prima della crisi sanitaria). Come sottolineato dal giornale catalano, sono però parecchi gli ostacoli, a partire dalle tv, che non sarebbero d’accordo con la realizzazione del “mini-torneo”. Inoltre alcuni club partecipanti, avrebbero richiesto l’anticipo della finale al 22 agosto 2020 (inizialmente prevista il 29), per non interferire con l’inizio della prossima stagione sportiva. Decisione ufficiale, che verrà presa dalla confederazione europea, il prossimo 17 giugno a Nyon (sede comitato UEFA), che, per il momento, ha soltanto anticipato che ogni scenario rimane aperto.