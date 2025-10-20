Riserve istituzionali di Bitcoin da record: oltre 1 milione di BTC nelle casse di 172 aziende nel 2025

Nel terzo trimestre del 2025, 172 società quotate in borsa detengono 1,02 milioni di BTC, pari al 5% dell’offerta totale. Cresce l’adozione istituzionale, mentre la soluzione Layer-2 Bitcoin Hyper raccoglie 24 milioni di dollari in prevendita per migliorare la scalabilità di Bitcoin.

Il terzo trimestre del 2025 segna una svolta epocale nell’adozione di Bitcoin da parte del mondo corporate. Lontano dall’essere considerato un asset puramente speculativo, Bitcoin si sta affermando sempre più come una componente strategica dei bilanci aziendali: una vera e propria riserva di valore per navigare tra le incertezze economiche globali.

I dati sono inequivocabili: 172 società quotate in borsa detengono ora collettivamente 1,02 milioni di Bitcoin, pari a quasi il 5% dell’offerta totale. Questa rivoluzione silenziosa sta ridefinendo il ruolo di Bitcoin nell’ecosistema finanziario globale.

Un’accelerazione senza precedenti: i numeri del Q3 2025

I dati relativi al terzo trimestre del 2025 non lasciano spazio a dubbi: l’adozione di Bitcoin da parte delle aziende sta accelerando a un ritmo senza precedenti.

Numero di aziende: Il numero di società quotate che detengono Bitcoin è aumentato di quasi il 40% in soli tre mesi, passando da circa 124 a 172. Ben 48 nuove aziende hanno aggiunto BTC al loro bilancio nel trimestre, un record assoluto.

Il numero di società quotate che detengono Bitcoin è aumentato di quasi il in soli tre mesi, passando da circa 124 a 172. Ben hanno aggiunto BTC al loro bilancio nel trimestre, un record assoluto. Quantità di Bitcoin detenuti: Il totale dei Bitcoin in mano a queste aziende è salito a 1,02 milioni di BTC , con un incremento del 20,87% rispetto al trimestre precedente.

Il totale dei Bitcoin in mano a queste aziende è salito a , con un rispetto al trimestre precedente. Valore: Questa riserva corporate vale ora oltre 117 miliardi di dollari.

Questa crescita esponenziale dimostra una crescente fiducia istituzionale. Aziende storiche come Strategy (ex MicroStrategy) continuano ad accumulare aggressivamente (avendo aggiunto altri 40.000 BTC nel trimestre), ma sono affiancate da un numero sempre maggiore di nuovi attori, attratti dalla liquidità, dal potenziale di crescita e dalle proprietà di Bitcoin come riserva di valore e strumento di diversificazione.

I giganti del “Bitcoin corporate”: strategie e motivazioni a confronto

Tra le 172 aziende che ora detengono Bitcoin, alcune si distinguono per l’entità delle loro riserve e per le diverse strategie adottate:

Strategy: Rimane il leader indiscusso con 640.031 BTC posseduti, perseguendo una strategia di accumulo aggressivo e costante, finanziata attraverso varie operazioni di capitale.

Rimane il leader indiscusso con posseduti, perseguendo una strategia di accumulo aggressivo e costante, finanziata attraverso varie operazioni di capitale. MARA Holdings (Marathon Digital): Al secondo posto con 53.250 BTC , combina l’attività di mining con acquisizioni mirate sul mercato.

Al secondo posto con , combina l’attività di mining con acquisizioni mirate sul mercato. XX1: Con 43.514 BTC , rappresenta un approccio di integrazione più graduale.

Con , rappresenta un approccio di integrazione più graduale. Metaplanet: L’azienda giapponese, con 30.823 BTC, incarna la crescente adozione in Asia, dove Bitcoin viene sempre più visto come un asset strategico in risposta all’instabilità delle valute locali.

Le motivazioni dietro queste strategie sono molteplici: la copertura dall’inflazione e dal deprezzamento delle valute fiat, la speculazione sull’apprezzamento a lungo termine del prezzo e la volontà di posizionarsi come pionieri dell’innovazione finanziaria. L’acquisizione record di 176.762 BTC nel solo terzo trimestre, guidata da aziende americane e asiatiche, evidenzia come Bitcoin stia diventando parte integrante dei modelli di business.

Bitcoin Hyper (HYPER): il Layer-2 in prevendita che attira le “balene” crypto

Nonostante la crescente adozione, l’inclusione di Bitcoin nei bilanci aziendali non è priva di controversie. La volatilità intrinseca dell’asset (come il calo del 20% nel 2024) e le incertezze normative persistenti rappresentano rischi significativi che possono influenzare la valutazione borsistica delle aziende e la percezione degli azionisti tradizionali.

Tuttavia, i vantaggi percepiti sembrano superare i rischi per un numero crescente di consigli di amministrazione. Bitcoin offre una copertura efficace contro la svalutazione delle valute fiat, permette alle aziende di differenziarsi e di attrarre investitori e talenti orientati all’innovazione. La traiettoria attuale suggerisce che Bitcoin sta entrando in una nuova era, dominata dall’adozione corporate.

Con le grandi aziende che accumulano Bitcoin come asset strategico, l’innovazione tecnologica sul suo ecosistema continua ad attrarre capitali significativi. Bitcoin Hyper ($HYPER) è un progetto emergente, attualmente in prevendita, che con la sua ICO milionaria sta attirando con forza l’attenzione del mercato

Bitcoin Hyper punta a introdurre un’innovativa soluzione Layer-2 che sfrutta la velocità della Solana Virtual Machine (SVM) per abilitare transazioni rapide, costi ridotti e il pieno supporto a contratti intelligenti e dApp per l’ecosistema di Bitcoin.

Finora la prevendita ha già raccolto 24 milioni di dollari, con l’obiettivo di risolvere i limiti di scalabilità di Bitcoin. Con un prezzo attuale di 0,013125 dollari e un imminente aumento, previsto dalla roadmap della ICO, il token $HYPER rappresenta un progetto che punta decisamente sull’espansione dell’utilità di Bitcoin.

Il suo enorme potenziale di crescita, è visto dal mercato come un’opportunità unica che sta attirando l’attenzione di grandi investitori – le cosiddette “balene” crypto – in cerca del prossimo grande trend infrastrutturale. In questo senso, gli analisti non dubitano a considerare quella di Bitcoin Hyper come una delle prevendite più promettenti del 2025.

VISITA LA PREVENDITA UFFICIALE DI BITCOIN HYPER

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner come da accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.