Mattia Faraoni tra kickboxing e social media. Premiato da Forbes come “Top Creator” nello sport.

Tra le novità dell’edizione 2025 di Top Creators Awards, evento organizzato da Forbes Italia e Buzzoole, c’è stato l’ingresso, tra i premiati, di un fighter di kickboxing.

Parliamo di Mattia Faraoni (nella foto in primo piano), bicampione mondiale ISKA nei massimi leggeri e nei super massimi, scelto come miglior “top creator”, in questa stagione, nella categoria “sport” (solo su Instagram il fighter capitolino vanta più di 414mila follower, senza considerare i 134mila utenti collegati su Youtube e i 274mila su Tik Tok). L’evento in esame (TCA) è nato per premiare, stagione dopo stagione, i migliori creator italiani che si sono distinti in termini di innovazione nei loro rispettivi ambiti professionali.

Il premio di Forbes Italia per l’edizione 2025 di “Top Creators Awards” – credit photo Tommaso Cimarelli /Forbes Italia

I premi sono assegnati in base a delle categorie. Il premio “redazione” viene assegnato da Forbes, mentre il premio “performance” è assegnato dall’agenzia Buzzoole.

Dalla Roma la maglia n.15 nel pre-match di Europa League

Faraoni, atteso da una importante difesa del titolo mondiale ISKA (la quarta della sua giovane carriera iridata), il prossimo 29 novembre 2025 al Pala Pellicone di Ostia, contro il forte avversario nipponico Akira Jr., in quest’ultimo mese è stato al centro dell’attenzione mediatica. Lo scorso 2 ottobre l’area pr della AS Roma, impegnata allo stadio Olimpico contro i francesi del Losc Lille in Europa League, lo ha omaggiato la maglia n.15 (il suo numero fortunato).