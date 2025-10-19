Kickboxing – Storai-Attanasio ad Oktagon Roma 2025 nei 77kg.

Oktagon Roma – Andrea Storai affronta il rookie valdostano Davide Attanasio nei 77kg (kickboxing).

Nuovo match ufficializzato in “casa” Oktagon Roma, 29ima edizione del galà italiano per eccellenza quando si parla di combat sports. E’ la sfida nei 77kg di peso di kickboxing (3 round da 3 minuti ciascuno) tra Andrea Storai (figlio d’arte), veterano di specialità, con ben 20 vittorie all’attivo su 25 combattimenti. E’ un esperto fighter (difende i colori della Pitbull Gym kickboxing di Tivoli) abituato alla pressione dei palcoscenici di Oktagon, dove, più volte, ha combattuto e vinto con prestazioni molto tecniche. Verrà sfidato dall’emergente giovane aostano (appena 18enne) Davide Attanasio, che ha vinto, a fine maggio, a Rimini Wellness “Superfighter – by Leone 1947” (, torneo nato per scoprire giovani promesse della kickboxing tricolore, conquistando il pass diretto per combattere al Pala Pellicone di Ostia (Roma), il prossimo 29 novembre 2025.