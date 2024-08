Report Figc 2024: nell’ultimo anno raccolti 14 miliardi di euro dal calcio, 2,8 dalla Serie A

“Nel 2023 la raccolta dalle scommesse sul calcio è stata di circa 14 miliardi di euro, costituita per il 23% da raccolta fisica in agenzia (3.290 milioni) e per il 77% da raccolta online (10.750 milioni)”. I dati, come riporta Agipronews, sono contenuti nell’ultima edizione del ReportCalcio, il documento sviluppato dal Centro Studi FIGC in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC (PricewaterhouseCoopers). La raccolta di scommesse sportive legate alla Serie A in Italia è stata pari a quasi 2,8 miliardi di euro (solo nel 2012 non si superavano gli 807,1 milioni), mentre quella stimata a livello mondiale tocca i 34,6 miliardi di euro, giocati in gran parte in Asia e in Europa.

La Campania nel 2023 è stata la regione con il dato maggiore in termini di raccolta fisica in scommesse sul calcio, pari a 1,29 miliardi di euro (+12,9% su base annua); seguono Lombardia (617 milioni, +12,5%) e Lazio (560,2 milioni, +18%.). 50 partite di calcio, inoltre, sono nella top 50 degli eventi con maggior raccolta nella storia delle scommesse sportive nel nostro Paese. Al primo posto, con 40,1 milioni, la finale di Champins 2022-23 tra Inter e Manchester City. I riflessi economici, fiscali ed occupazionali generati dalle scommesse sul calcio hanno prodotto un impatto complessivo sul PIL pari a quasi 1,6 miliardi di euro. Nel 2022-2023, invece, si stima che la raccolta complessiva da scommesse sportive effettuate dagli italiani sia stata pari a quasi 20 miliardi di euro.